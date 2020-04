Coronavirus, morto il dottor Carlo Vergani: il luminare che studiava la "nuova longevità"

Avrebbe compiuto 82 anni sabato ma il virus ha colpito anche lui, luminare della scienza e professore di fama internazionale di geriatria. Carlo Vergani, medico che ha dedicato la sua vita agli studi sulla "nuova longevità" e sui disturbi dell'invecchiamento, è morto, ucciso dal Coronavirus, al Policlinico di San Donato dove era stato ricoverato a inizio aprile per un intervento al cuore.

Anche lui è una delle tante vittime dell'infezione che ha ucciso oltre 12mila persone soltanto in Lombardia. Carate Brianza, la sua città, insieme al mondo della scienza, sono in lutto per la perdita. Lascia la moglie, cinque figli e dieci nipoti.

La carriera

Nel 1963 la laurea in Medicina e Chirurgia, poi un periodo di studio presso il Medical Center di San Francisco, Università della California. Vergani è stato stato Ordinario di Medicina Interna – Geriatria presso l’Università degli Studi di Milano dal 1986 al 2010 e Direttore del Dipartimento di Medicina Interna dell’Università degli Studi di Milano dal 2001 al 2007.

Ha diretto la Scuola di Specializzazione in Geriatria dal 2002 al 2008. È stato Coordinatore del Dottorato di ricerca in Fisiopatologia dell’invecchiamento dal 1999 al 2005 e dal 2008 al 2010. Responsabile dell’Unità Operativa di Geriatria presso la Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano dal 1993 al 2010, il professor Vergani ha anche ricoperto l'incarico di membro del Consiglio Superiore di Sanità dal 1997 al 2002.

Titolare della cattedra presso la Scuola di Specializzazione in Geriatria e membro del Collegio direttivo della Scuola di Dottorato in Scienze fisiopatologiche, Neuropsicobiologiche e Assistenziali del ciclo della vita, Vergani è stato autore di numerose pubblicazioni tra cui "La nuova longevità" Oscar Saggi Mondadori 1999, e di "Note pratiche di diagnosi e terapia per l’anziano", Elsevier 2008. Nel 2011 aveva ricevuto la Medaglia d’oro di benemerenza civica del Comune di Milano.