Coronavirus, Sesto in lutto: morto Don Agostino, "sentiremo la tua mancanza"

Sesto San Giovanni piange un'altra vittima per il Coronavirus. Mercoledì è morto Don Agostino Sosio, parroco dei salesiani della parrocchia Santa Maria Ausiliatrice del paese milanese.

A darne notizia, sui social, è stata l'amministrazione comunale. "Riposa in pace Don Agostino - ha scritto l'assessore Marco Lanzoni -. Apprendo che anche tu ci hai lasciato. Questo virus malefico che sta colpendo tanti, ha colpito sino in fondo anche te. Hai battezzato i miei figli e hai celebrato il funerale a Nicolò in una chiesa gremita e oggi non ti possiamo nemmeno salutare", ha scritto ricordando dell'ultimo saluto a suo figlio, il piccolo Nicolò morto a 5 anni dopo una lunga malattia.

"Quel giorno - ha continuato Lanzoni - nella tua omelia dicevi: «Il passaggio attraverso la morte lascia lacrime di commozione sugli occhi, interrogativi nella mente e un grande vuoto nel cuore. La nostra vicinanza fraterna e solidale è fatta di silenzio e di preghiera, davanti alla mamma di Gesù e a Dio. Ora per lui c’è il compimento della sua vita, vede cose meravigliose, è nella gioia». Auguriamo anche a te un viaggio sereno - ha concluso l'assessore - e abbracciaci il nostro piccolo".

Commosso anche il ricordo del sindaco Roberto Di Stefano: "Mi è appena arrivata una brutta notizia: Don Agostino Sosio è tornato alla casa del Padre dopo essere risultato positivo al Coronavirus. La nostra comunità perde una guida spirituale sempre presente e disponibile, un punto di riferimento per tutta la città che, con devozione e sacrificio, non si è mai tirato indietro nei compiti a lui assegnati dalla Chiesa. Sentiremo fortemente la tua mancanza. Ciao, Don Agostino".