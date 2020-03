Coronavirus, morto agente penitenziario: "E ancora non sappiamo quanti sono i positivi"

Anche la polizia penitenziaria paga il suo conto, tragico, al Coronavirus. Giovedì pomeriggio è infatti morto un agente 52enne, che era ricoverato all'ospedale Humanitas di Rozzano da alcuni giorni proprio dopo aver contratto il virus.

L'uomo, stando a quanto appreso, era originario di Foggia e lascia una moglie e due figli. Era in servizio al nucleo provinciale traduzioni e piantonamenti e lavorava alla casa circondariale di Opera fino a quando non gli è stato diagnosticato il contagio.

"Anche la Polizia penitenziaria continua a pagare il suo tributo nella lotta che il Paese conduce contro questo nemico invisibile chiamato Covid-19", l'amara constatazione di Gennarino De Fazio, segretario nazionale del sindacato Uilpa polizia penitenziaria.

"Non sappiamo quanti sono i contagiati"

“In questo momento – ha continuato il sindacalista – vogliamo solo stringerci attorno al dolore dei suoi cari e a quello del corpo di polizia penitenziaria, invitando le donne e gli uomini che lo compongono a tenere, come sempre del resto, salda l’attenzione nella loro opera a beneficio di tutta collettività, con il consueto, impagabile, senso delle istituzioni democratiche”.

Non manca, però, un attacco all'amministrazione: “Certo verrà il momento in cui chi siede in posti chiave di quelle stesse istituzioni, quali il Ministero della Giustizia e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, dovrà rendere conto del suo operato e dovrà pure spiegare perché ancora non fornisca, sebbene richiesti, i dati circa il numero dei positivi al Covid-19 fra il personale e la loro distribuzione geografica”.

Il 20 marzo scorso c'era stato il primo decesso nella Penitenziaria. A perdere la vita era stato il 51enne assistente capo coordinatore Gianclaudio Nova, anche lui ucciso dal virus.

Le rivolte in carcere

Proprio dopo l'inizio dell'epidemia, nelle carcere italiane si erano registrate una serie di violente rivolte con i detenuti che avevano chiesto più sicurezza e avevano protestato per la sospensione dei colloqui con i familiari, una scelta dettata proprio dall'esigenza di ridurre al minimo le possibilità di contagio.

A San Vittore, in una lunga mattinata, alcuni dei carcerati avevano distrutto gli ambulatori, appiccato incendi e organizzato dei "sit in" sui tetti delle strutture dopo essere usciti dalle proprie celle. Dopo una lunga trattativa tra gli stessi detenuti, il Questore e i magistrati, la situazione era rientrata.

