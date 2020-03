Coronavirus, morto Piero Schlesinger: storico docente di diritto della Cattolica ed ex presidente Bpm

Piero Schlesinger, docente della Cattolica, avvocato e banchiere, è morto sabato 14 marzo a Milano, al Policlinico, dopo avere contratto il Coronavirus. Aveva quasi 90 anni. Dal 1971 al 1993 aveva presieduto la Banca Popolare d Milano. E' famosissimo, in tutti gli atenei italiani, il manuale di dritto privato firmato da lui e da Andrea Torrente.

A ricordarlo è il rettore dell'Università Cattolica, Franco Anelli, a sua volta professore di diritto privato: «Carssmo Maestro - scrive Anelli - nel momento del distacco, di questi tempi ancor più straziante, nell’affollarsi continuo e confuso, lieto e insieme doloroso, dei ricordi di oltre tre decenni vissuti come tuo allievo, domina su tutte un’immagine: quella del momento in cui, conferendomi la laurea, mi tendesti la mano accogliendomi al tuo insegnamento, cambiando per sempre la mia vita. Il mio sforzo di inseguire il modello che sei stato non finisce oggi, non finirà mai».

Nato a Napoli nel 1930, Schlesinger si laureò a Torino in Giurisprudenza e iniziò a Urbino l'attività accademica nel 1956. Due anni più tardi venne chiiamato alla Cattolica dal fondatore dell'Ateneo, Agostino Gemelli. Per trent'anni mantenne la cattedra di diritto privato. Nel 1965 entrò nel consiglio d'amministrazione della Bpm, diivenendone presidente nel 1971 e mantenendo la carica fino al 1993, tranne che per un breve intermezzo nel 1980-1981.

Vedovo, lascia due figli e sette nipoti.

Il ricordo dell'Unione Camere Civili

L'Unione delle Camere Civili ha ricordato Schlesinger con un post su Facebook: «Tutti i lutti di questo periodo difficile colpiscono in egual modo noi Italiani, e tutti sono egualmente tragici: a tutte le famiglie, quindi, va la solidarietà ed il cordoglio dell'Uncc. Ma quella solidarietà e quel cordoglio, oggi, va all'intera comunità degli avvocati, ed in primo luogo dei civilisti, che hanno perso un Maestro: il Prof. Avv. Piero Schlesinger. Tanto nomine, nullum est elogium; ma come non ricordare il Cattedratico insigne, che ha formato generazioni di studenti, anche con un manuale che è troppo noto per dover essere citato? Come non onorare l'Avvocato illustre, che ha ampliato le frontiere del diritto, introducendo istituti - valga per tutti l'esempio della Offerta pubblica di acquisto - destinati ad essere recepiti dal Legislatore soltanto molti anni dopo che Lui li aveva realizzati? Resta il lascito del suo pensiero e, soprattutto, del suo esempio: ed altre generazioni di studenti continueranno ad essergli grate per questo. Noi, anche per il privilegio di averlo conosciuto, ed aver quindi potuto apprezzare pure la persona».