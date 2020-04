Coronavirus, in giro senza motivo e si vantano su Instagram: maxi multa per i due "furbetti"

Si erano vantati sui social di essere in metropolitana senza nessuno intorno: "Attenzione, solo noi", avevano detto evidentemente felici. Avevano spiegato, senza troppi giri di parole, che "noi Pasqua a casa non ce la facciamo manco per il c...". E chiaramente anche quello era finito sui social. Ma, purtroppo per loro, proprio i social li hanno messi nei guai.

Due ragazzi - un 29enne nato a Vigevano, senza fissa dimora, e un 27enne nato a Milano ma residente a Vermezzo con Zelo - sono stati identificati e multati dai carabinieri di Vigevano per non aver rispettato i decreti emanati per l'emergenza Coronavirus.

L'attenzione dei militari sui due si è accesa lo scorso 12 aprile, giorno di Pasqua, quando tanti cittadini - tra cui anche Andrea Sala, sindaco della città ducale - avevano segnalato ai carabinieri numerosi video, condivisi anche dalla giornalista Selvaggia Lucarelli, che raccontavano le "gesta" dei due e di un loro amico. Nel video si vedevano i tre in stazione, presumibilmente a Vigevano, poi all'interno di una delle fermate della metro verde di Milano e quindi in un appartamento del capoluogo.

Con una rapida indagine, nelle scorse ore i militari sono riusciti a identificare il 27enne e il 29enne e sono riusciti a dimostrare che le immagini erano state registrate l'11 aprile, quando era già in vigore il divieto di uscire di casa se non per motivi di lavoro o per "situazioni di necessità".

I due ragazzi - si legge in una nota dell'Arma - sono per questo stati sanzionati per non aver rispettato le prescrizioni e anche per essere usciti senza la mascherina e con il volto scoperto, ignorando l'obbligo imposto dal Pirellone lo scorso 4 aprile. I due dovranno pagare 1.200 euro di multa o la metà se procederanno al pagamento in forma ridotta.