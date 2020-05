"Locali chiusi e multe severe perché il rischio è elevato": la linea dura di Sala sulla movida

"Purtroppo ero stato buon profeta". Il sindaco di Milano, Beppe Sala, è intervenuto giovedì mattina sulla questione movida a Milano, con aperitivi e cene che spesso si trasformano in potenziali occasioni di contagio per distanze non rispettate e assembramenti "fuori legge".

Il primo cittadino, nell'ormai classico "buongiorno da palazzo Marino" per fare il punto sull'emergenza Coronavirus, ha ricordato di quando si era arrabbiato - "incazzato", per dirla con le sue parole - "sulla questione Navigli, ma in sostanza - ha ammesso - da questo punto di vista abbiamo un problema".

"Io capisco i ragazzi, che poi non sono solo ragazzi, che hanno bisogno di socialità però diciamolo: così il rischio è elevato - ha rimarcato il sindaco -. Ieri sera ho incontrato il prefetto e abbiamo definito un piano di intervento più deciso. Da stasera, lato nostro polizia locale, avremo più pattuglie e ho chiesto al comandante dei vigili di procedere con più severità sulle multe. Ho poi chiesto al prefetto - ha concluso il primo cittadino - di chiudere quei locali che sono lontanissimi da ogni rispetto delle regole".

Sul tema, nella giornata di mercoledì, era già intervenuto il presidente di regione Lombardia, Attilio Fontana, che aveva richiamato i cittadini e aveva "minacciato" una nuova chiusura dei locali. Per ridurre al minimo i rischi, il ministro dell'interno, Luciana Lamorgese, e il capo della polizia, Franco Gabrielli, hanno intanto deciso anche loro di rafforzare i controlli, prevedendo multe da 400 a 3mila euro per chi non rispetta le regole.