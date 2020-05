Fase 2, a Milano dal 19 maggio riaprono i musei

Fase 2 anche per la cultura a Milano, dove da martedì 19 maggio 2020 verranno riaperti in via sperimentale, per quattro settimane, i musei civici. Ad annunciarlo in Commissione cultura-turismo l’assessore Filippo Del Corno e il direttore cultura Marco Minoja.

Le modalità di riapertura

In particolare, martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 maggio è prevista la riapertura di Musei del Castello Sforzesco, del Museo di Storia Naturale, della Galleria d’Arte Moderna (Gam), dell'Acquario Civico e della Casa Museo Boschi-Di Stefano. Invece, venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 maggio a riaprire i battenti saranno il Museo del Novecento, il Museo Civico Archeologico, Palazzo Morando e il Mudec.

Dal 26 maggio al 21 giugno, poi, l'agenda delle aperture si stabilizzerà confermando la consueta chiusura del lunedì; l'apertura di Gam, Museo di Storia Naturale, del Museo del Risorgimento e Acquario il martedì; dei Musei del Castello Sforzesco, di Casa Boschi-Di Stefano e dello Studio Museo Francesco Messina il giovedì; dei Musei del Castello Sforzesco, Casa Boschi-Di Stefano, Studio Museo Francesco Messina e Mudec il venerdì; e del Museo del Novecento, Palazzo Morando, Museo Archeologico e Mudec di sabato e di domenica.

Come si potrà accedere ai musei e alle mostre

Per accedere a tutti i musei civici è prevista la prenotazione sulla piattaforma realizzata ad hoc dal concessionario per i servizi di biglietteria, con l’indicazione della fascia oraria di preferenza e l’acquisto del biglietto online. La prenotazione è necessaria anche per i musei a ingresso gratuito. Mentre gli orari di apertura dei musei sono ancora allo studio.

Per quanto riguarda le sedi espositive, Palazzo Reale riaprirà le sue sale al pubblico a partire dal 28 maggio, dal giovedì alla domenica, con orari che saranno comunicati prossimamente. Riapriranno quindi la mostra dedicata a Georges de la Tour (fino al 27 settembre), Tuthankamon. Viaggio oltre le tenebre (fino al 30 agosto) e Roberto Cotroneo. Genius Loci (fino al 26 luglio). Anche per le mostre, gli ingressi saranno contingentati in base alla capienza delle sale con prenotazione obbligatoria per fasce orarie e acquisto dei biglietti online.

Il Pac, Padiglione d’Arte Contemporanea ha già riprogrammato il calendario espositivo spostando a ottobre l’inaugurazione della personale di Tania Bruguera, uno degli highlights del palinsesto I talenti delle donne, e durante tutta l’estate, a partire dal 25 giugno, proporrà una nuova versione di Performing Pac. Made of Sound, che racconterà l’interazione tra arte contemporanea e musica.

Riapertura delle biblioteche

Anche l’Area Biblioteche si appresta alla riapertura, il prossimo 18 maggio, della Biblioteca Sormani e di un primo contingente di rionali, con la riattivazione su prenotazione del servizio di prestito delle prenotazioni effettuate a marzo e la restituzione dei prestiti in corso. Le biblioteche interessate a questa prima fase resteranno aperte da martedì a sabato con orario ridotto. Se il quadro sanitario e giuridico di riferimento sarà confermato, dal 1° al 13 giugno si apriranno progressivamente altre rionali e sarà regolamentato l’accesso contingentato del pubblico alle aree a scaffale aperto.

"Accoglieremo proposte, suggerimenti e richieste che arriveranno dai visitatori o da altri soggetti e istituzioni culturali, e utilizzeremo gli spazi dei musei nei giorni di chiusura per attività didattiche e progetti dedicati ai bambini, da vivere in sicurezza. Intendiamo cogliere questa opportunità di sperimentazione – ha spiegato l’assessore Del Corno – anche per offrire una prospettiva nuova sulla modalità di fruizione delle collezioni museali, lontana da criteri di valutazione basati sui numeri e più vicina al valore della scoperta o della rilettura più intima e consapevole delle opere: un nuovo approccio che può essere fattore di crescita personale e collettivo”.