Lockdown, i negozi in metrò chiedono la sospensione degli affitti. Atm: "Possiamo parlarne"

Anche i negozi nei mezzanini delle stazioni delle metropolitane di Milano soffrono la crisi economica post-covid. E Atm si dichiara pronta a avviare una trattativa con i commercianti. "Vogliamo sederci a un tavolo per recepire le richieste nell'ambito in cui è possibile farlo", ha dichiarato il direttore generale di Atm Arrigo Giana durante una commissione di Palazzo Marino. Tra le richieste dei commercianti, in seguito al lockdown, la sospensione dei canoni di affitto o almeno la loro rateizzazione.

"Se da marzo alcuni esercizi commerciali come edicole e tabaccherie sono rimaste aperte anche nel periodo di lockdown, alla ripresa tutti i negozi hanno riaperto, ma la situazione in cui si sono ritrovati è stata di una riduzione del fatturato dall'80 al 90%", ha spiegato Diego Averna, sindacalista della Cisl e rappresentante dei commercianti. "Ora crescendo i flussi dei passeggeri qualcosa si è mosso, ma siamo ancora a una riduzione del 70-80% del fatturato. La nostra proposta è quella di prendere in considerazione la possibilità di sospendere per qualche mese il pagamento degli affitti, ad esempio luglio, agosto e settembre, per poi rivalutare le condizioni sulla base dei nuovi flussi di passeggeri".

"La volontà di Atm - ha risposto Giana - è quella di non penalizzare gli esercenti tenendo in considerazione anche il valore dei presidi commerciali della metropolitana in termini di attrattività. La nostra intenzione è quella di capire l'entità del problema e negoziare degli interventi che potranno essere anche sui canoni di locazione". Favorevole agli aiuti ai commercianti anche Fabrizio De Pasquale, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, che in commissione ha sottolineato che "gli affitti di questi esercenti pesano, sul bilancio di 800 milioni di euro di Atm, solo per 4 milioni".