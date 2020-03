Chiusura delle scuole a Milano per coronavirus: "No a mini asilo in casa"

"Abbiamo notizia che, per fortuna in rarissimi casi, si creano dei mini asilo a casa dei genitori: questo è negativo e non è in linea con comportamenti che dobbiamo tenere". Queste le parole del vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala durante la conferenza di aggiornamento sulla situazione sanitaria, del 5 marzo.

Con le scuole chiuse fino ad almeno il 15 marzo per prevenire il coronavirus, la pratica dei micro asili in casa, ha evidenziato Sala, può essere fatta "con pochissimi bambini e sempre gli stessi ma se chiudiamo gli asili e poi si riaprono nelle case non va bene. È fondamentale, per prevenire altri contagi, che non ci sia il contatto ravvicinato per molto tempo tra i bambini. Prima adotteremo comportamenti corretti prima usciremo da questa situazione". Per andare incontro alla difficoltà dei genitori che devono continuare a lavorare e non sanno a chi lasciare i propri figli, la Regione Lombardia, ha spiegato il vicepresidente, "sta lavorando sul congedo parentale e sul sostegno al voucher baby sitter". Preannunciati anche investimenti sull'e-learning.

Al Governo le regioni colpite dall'emergenza sanitaria hanno chiesto fondi per un congedo parentale che consenta ad almeno uno dei due genitori di restare a casa senza perdere lo stipendio, e per un sostegno ai genitori che non possono sospendere l'attività lavorativa in forma di voucher baby-sitter. Laura Castelli, vice ministro dell'Economia, ha confermato che il provvedimento per il 'congedo extra' è in fase di studio, specificando che "si tratta di consentire ad uno dei due genitori di assentarsi dal lavoro, senza perdere un euro di stipendio, per assistere i figli minorenni a casa da scuola".