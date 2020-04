Uomo nudo in giro nella Milano deserta per il Coronavirus: "Mi hanno rubato tutto"

Una collanina al collo e nient'altro. Nulla, assolutamente nulla. Folle siparietto a luci rosse giovedì mattina a Milano, dove un uomo ha pensato bene di passeggiare totalmente nudo per il centro città deserto a causa della quarantena imposta dall'emergenza Coronavirus.

Lo "show" è andato in scena alle 13 in corso Buenos, a due passi da piazzale Lima. L'uomo, che secondo quanto riferito da una testimone continuava a urlare "mi hanno rubato tutto", si è intrattenuto per qualche secondo a guardare la vetrina di un negozio che vende occhiali ed è poi stato avvicinato da una pattuglia della polizia locale.

VIDEO. L'esibizionista fermato mentre gira nudo in corso Buenos Aires

I ghisa gli hanno offerto un telo bianco per coprirsi ma lui l'ha rifiutato, prima di essere bloccato dagli agenti della polizia di Stato, intervenuti pochi attimi dopo. I poliziotti, che erano di passaggio in zona ed erano stati allertati da alcuni passanti, hanno immobilizzato l'uomo a terra e lo hanno poi accompagnato in ospedale per essere sottoposto a una visita psichiatrica.