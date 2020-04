Coronavirus, a Milano 3.815 persone infettate. Scontro tra i sindaci lombardi e Fontana

Prosegue l'avanzata del coronavirus a Milano. E anche nella giornata di giovedì 2 aprile prosegue la lotta di medici e infermieri per fermare l'epidemia di Covid-19. Secondo l'ultimo bollettino della Regione l'agente patogeno arrivato dalla Cina ha infettato 3.815 persone all'ombra della Madonnina ma se si allarga l'orizzonte alla Città Metropolitana emerge che le persone infette sono 9.522. E proprio la provincia di Milano è quella più colpita (in termini assoluti) dall'epidemia.

Il virus, comunque, sta proseguendo la sua corsa: tra martedì e mercoledì 1° aprile in tutta la Lombardia si sono registrati 1.565 nuovi casi (il totale è 44.773), nella giornata tra lunedì e martedì, invece, gli aumenti erano stati di 1.047. Le persone ricoverate sono cresciute arrivando a 13.269 (+62), crescono anche le persone che hanno bisogno della terapia intensiva: sono 1342 e sono aumentate di 18 unità in 24 ore. Il virus, inoltre, ha ucciso altre 394 persone in una sola giornata. Il totale dei decessi ora sfiora quasi quota 7.600 (7.593).

Gli aggiornamenti di giovedì 2 aprile 2020

Sala e altri sindaci bordate a Fontana: 'Dove sono mascherine e tamponi?'

Quattro questioni sollevate. E quattro risposte, attese. Sette sindaci lombardi, tra cui il primo cittadino di Milano, Beppe Sala, hanno scritto una lettera indirizzata al presidente lombardo, Attilio Fontana, chiedendo una replica immediata. Motivo del contendere, naturalmente, l'emergenza Coronavirus.

Sul tavolo della partita - che vede seduti gli amministratori locali di Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Mantova, Milano e Varese - ci sono diverse questioni: dai tamponi all'assistenza alle fasce più deboli della popolazione passando per mascherine e guanti.

Fontana replica ai sindaci: "Solo polemica"

"Non c'è peggior sordo di chi non vuole ascoltare. Se poi la 'lezioncina' arriva da chi non ha competenze scientifiche dirette, la cosa diventa - per pura e bieca speculazione politica - ancora più inopportuna e per certi versi triste. Un modo di comportarsi irresponsabile e poco consono per chi ricopre un ruolo istituzionale. Un atteggiamento sconsiderato che giunge proprio nel giorno in cui ho ricevuto una telefonata del presidente della Repubblica Sergio Mattarella di plauso per tutto quello che stiamo facendo e anche per condividere l'opportunità di mantenere solido il fronte istituzionale". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, replica ai sindaci lombardi del centrosinistra che hanno polemizzato con lui.

"Già lunedì scorso durante la consueta riunione con i sindaci dei capoluoghi e, poi, non più tardi di ieri - aggiunge Fontana - nell'aula del parlamento regionale, abbiamo risposto alle medesime domande da parte delle opposizioni, che oggi i sindaci di centrosinistra puntualmente, come un orologio svizzero, ripropongono. è evidente, che c'è una strategia politica e che quindi l'obiettivo è tenere alta la polemica contro la Regione, impegnata invece 24 ore su 24 a contrastare concretamente il virus".

"Non mancheremo comunque - conclude il governatore - di recapitare ai sindaci in maniera specifica e puntuale tutta la documentazione che darà loro anche risposte scientifiche".

Case popolari: diferiti i solleciti e le messe in mora

La Regione ha disposto il differimento al 30 giugno dei solleciti e delle messe in mora per gli inquilini delle case popolari delle Aler lombarde. Un provvedimento che arriva a più di un mese dall'inizio dell'emergenza e a quasi un mese dall'8 marzo, giorno a partire dal quale tutta la Lombatdia è stata considerata di fatto "zona rossa". Stefano Bolognini, assessore regionale alla casa, ha aggiunto che la Regione è al lavoro per definire altre forme di sostegno ai cittadini che vivono nelle case popolari.

Ma per il Pd è troppo poco: Carmela Rozza, ad esempio, chiede che venga istituito un fondo per aiutare e sostenere gli inquilini che, in questo periodo, non riescono più a pagare gli affitti e le utenze.

Gallera: "I tamponi in Lombardia stanno aumentando"

"Stiamo creando altri posti per le degenze di sorveglianza del coronavirus, ad esempio ad Abbiategrasso, e cerchiamo di utilizzare al meglio ogni presidio". Detto questo, "i tamponi in Lombardia stanno aumentando". Lo ha detto l'assessore regionale Giulio Gallera, intervistato in diretta su Telelombardia.

"Oggi in Regione Lombardia noi consideriamo pazienti covid tutti quelli che hanno dall'influenza in su. Abbiamo iniziato a monitorarli e a prescindere dal tampone li mettiamo nelle degenze di sorveglianza". D'altra parte, "stiamo iniziando a tamponare tutti i medici di medicina generale e stiamo sorvegliando tutti gli operatori, medici e infermieri, delle strutture sanitarie, con la misurazione della febbre. Chi esce dalla quarantena ovviamente lo tamponiamo".

In sostanza, "in maniera selettiva stiamo andando ad allargare il numero dei tamponi".

Analisi celle telefoniche: "Spostamenti ancora in calo"

Prosegue il monitoraggio degli spostamenti dei cittadini attraverso le celle telefoniche. Gli spostamenti risultano "sempre più in discesa anche nei giorni feriali", ha precisato il vicepresidente della Regione Fabrizio Sala. lunedì e martedì, secondo il dato della Regione, si è spostato il 36% dei Lombardi mentre nella giornata di domenica solo il 24%.

"In due settimane anche nei giorni feriali la mobilità è scesa di ben 7-8 punti percentuali", fanno sapere dalla Regione. Ciò significa che centinaia di migliaia di persone sono rimaste a casa ad eccezione delle attività produttive essenziali per l'approvvigionamento delle materie di prima necessità e per le filiere alimentari e farmaceutiche.

Coronavirus, l'ultimo bollettino della Regione

Coronavirus, i casi provincia

La provincia più colpita dal coronavirus è ancora Milano con 9.522 casi. Seguono Bergamo (9.039), Brescia (8.598), Cremona (3.941), Monza e Brianza (2.543), Pavia (2.180), Lodi (2.157), Mantova (1.736), Lecco (1.516), Como (1.157), Varese (937), Sondrio (484).

Come procede la linea dei nuovi contagiati

Negli ultimi giorni la linea dei nuovi contagi, elaborata secondo i dati resi noti dalla protezione civile, sta complessivamente virando verso il basso. Nella giornata di mercoledì 1° aprile la linea è tornata a salire rispetto a martedì 31 marzo (+3,6%), ma complessivamente il trend è in calo: solo una settimana fa la linea era a quota 6,8. Ciò non vuol dire che non ci sono più contagiati ma che l'epidemia sta procedendo con meno forza.

