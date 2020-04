Coronavirus, sorpreso a nuotare nel fiume con maschera e muta da sub: denunciato

Si è messo a nuotare nel fiume Olona con tanto di maschera e muta da sub. È accaduto nel centro città di Legnano, tra via Pontida e via Gabinella, dietro a un autolavaggio self-service. L'uomo, sorpreso a violare - in modo davvero bizzarro - le restrizioni per il contenimento dell'epidemia da coronavirus, è stato sanzianato e multato dai carabinieri.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni cittadini vedendo, increduli, un uomo con l'abbigliamento tecnico per fare immersione nuotare nell'Olona, a ridosso della strada statale 33 del Sempione.

I militari hanno sorpreso 'il sub' ancora in acqua e l'hanno fermato chiedendogli spiegazioni. Poiché, ovviamente, non ha saputo fornire una spiegazione valida del perché si trovava fuori casa, perdipiù immerso in acque fluviali, l'uomo è stao denunciato per violazione del decreto ministeriale e multato per quasi 300 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.