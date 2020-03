Coronavirus, a Milano si contano quasi 460 casi: negozi chiusi in città e tutta Italia

Prosegue senza sosta la lotta al coronavirus a Milano e in Lombardia. I casi registrati all'ombra della Madonnina, secondo le ultime stime rese note dalla Regione nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo, sono 359 e tra martedì e mercoledì sono cresciuti di 113 unità. Non va meglio nella Città Metropolitana dove i contagi sfiorano il migliaio (925) e nello stesso lasso temporale sono cresciuti di 333 unità. In Lombardia i casi sono diventati 7.280 (aumentati di 1.489, ma martedì i dati non erano completi). I pazienti affetti dal nuovo agente patogeno negli ospedali della Regione sono 3.582 e 560 di loro sono in terapia intensiva. I decessi sono aumentati a 619 (+149 rispetto a martedì).

A Milano negozi chiusi per evitare contagi

Mercoledì sera, con un altro decreto, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato la serrata totale. "Questo è il momento di compiere un passo in più, quello più importante. Ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione di quelle dei beni di prima necessità e delle farmacie. Chiudiamo i negozi", ha detto il premier nel suo discorso alla nazione. Il decreto vale dal 12 al 25 marzo.

Di giorno, dunque, non potranno più rimanere aperti bar e ristoranti, anche se in tanti, già in autonomia, avevano chiuso, soprattutto a Milano e in Lombardia. Saracinsche giù in tutte quelle attività non di carattere primario: estetiste, parrucchieri, pub, sale giochi, eccetera.

I ristoranti potranno fare consegne a domicilio, ma con tutte le precauzioni sanitarie del caso. "Per le attività produttive - ha spiegato ancora Conte - va incentivato il più possibile il lavoro agile, incentivate le ferie e i permessi".

Continuano a lavorare invece le fabbriche e le aziende, anche se è fortemente consigliata la chiusura di rami non necessari ed è obbligatorio garantire la sicurezza degli operai. Resta fermo il consiglio - quasi un obbligo - "io resto a casa", per cercare di ridurre al minimo le possibilità di contagio.

Fontana: "Ha prevalso il buonsenso"

"Ha prevalso il buon senso. Il Coronavirus si può contrastare solo con misure rigorose. Sono certo che non solo i lombardi, ma tutti gli italiani, valuteranno positivamente questo provvedimento. Con la consapevolezza che i sacrifici di oggi sono necessari per ripartire più forti domani". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando le misure illustrate stasera dal premier Conte.

Come aumentano i casi a Milano: i dati

Data Casi a Milano 3 marzo 2020 37 4 marzo 2020 62 5 marzo 2020 86 6 marzo 2020 119 7 marzo 2020 158 8 marzo 2020 171 9 marzo 2020 208 10 marzo 2020 246 11 marzo 2020 359

Tabella - Dati forniti dalla Regione Lombardia

Coronavirus, rallentano anche i mezzi Atm

Garantiti, ma ridotti. L'emergenza Coronavirus rallenta le corse dei mezzi di Milano. Stando a quanto riferito dall'azienda di Foro Bonaparte, da venerdì le corse di metro, autobus e tram saranno tagliate del 20% sull'intera rete, mentre da lunedì prossima si arriverà a una riduzione del 40%. In sostanza, almeno fino al 25 marzo, gli orari saranno molto simili a quelli delle domeniche d'inverno.

Fontana: "La sanità lombarda sta rispondendo bene"

"La sanità lombarda sta dando risposte che non so quante altre realtà nel mondo sarebbero riuscite a dare". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, spiegando che è "bisogna continuare ad impegnarsi con la massima determinazione per non accrescere il numero delle persone contagiate ogni giorno. Dobbiamo quindi fare in modo che si inverta la tendenza, anche attraverso quei comportamenti virtuosi che stiamo fortemente raccomandando e diffondendo e che contribuiscano concretamente a interrompere la diffusione del virus".

Coronavirus, "Nessuna linea guida per privilegiare alcuni malati"

"In Regione Lombardia – ha garantito l’assessore - non c'è nessuna linea guida per privilegiare alcuni malati rispetto ad altri. Il personale fa le valutazione sulle singole criticità dei pazienti. Il lavoro dei medici è teso a curare tutti i pazienti e non c'è un medico che non stia dando il massimo per offrire il meglio delle cure, e tutti sono impegnati al massimo".

Gallera ha ricordato che la Lombardia, fatti salvi quelli degli ospedali mono specialistici aveva 724 posti in terapia intensive. "Oltre ai 223 che siamo riusciti ad aprire nelle prime due settimane – ha spiegato - fra ieri e oggi ne abbiamo aperti altri 43 arrivando a 920. Ne apriremo altri ancora, mentre andiamo avanti a esplorare anche altre possibilità".

I dati provincia per provincia

Bergamo 1815 Brescia 1351 Como 77 Cremona 1061 Lecco 113 Lodi 1035 Mantova 137 Milano 925 Monza e Brianza 85 Pavia 403 Sondrio 13 Varese 75 In fase di definizione 190

Tabella - Dati forniti dalla Regione