Coronavirus, Trenord: passeggeri in calo del 90%, dal 25 marzo treni tagliati del 58%

Novanta per cento di passeggeri in meno. I treni Trenord, in questi giorni di emergenza coronavirus, viaggiano praticamente vuoti. Per questo da mercoledì 25 marzo l'azienda ridurrà del 58% le corse, garantendo un’offerta di quasi mille treni al giorno.

La decisione, si legge in una nota, è stata presa in seguito alle misure introdotte dalle Autorità regionali e nazionali in materia di contenimento dell’emergenza da Covid-19 che autorizzano gli spostamenti solo a fronte di comprovate esigenze di mobilità.

Nuovi orari Trenord

La rimodulazione, che si aggiunge alle modifiche già introdotte, prevedrà il passaggio a un cadenzamento orario – un treno ogni ora – su 12 linee su cui in alcune fasce orarie è effettuato un treno ogni 30 minuti e alcune ulteriori variazioni.

Le linee interessate dai nuovi orari Trenord

Saranno interessate dai provvedimenti le seguenti linee: Asso-Seveso-Milano Cadorna; Como Lago-Saronno-Milano Cadorna; Laveno-Varese-Milano Cadorna; Malpensa Milano Centrale; Mariano/Camnago-Seveso-Milano; Novara Nord- Milano Cadorna; S1 Saronno-Lodi; S5 Treviglio-Varese; S6 Novara- Treviglio; S8 Lecco-Milano; S11 Chiasso-Como- Milano e S13 Pavia-Milano Bovisa. I dettagli sulle variazioni sono disponibili sulle pagine di ogni direttrice sul sito trenord.it e sull’App Trenord.

