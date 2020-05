Fase 2 "sospesa" a Opera, il sindaco: "Partirà con qualche giorno di ritardo"

Mentre la Lombardia e l'Italia iniziano a sperimentare alcune riaperture e ad allargare le maglie delle attività consentite, a Opera (nell'hinterland di Milano) per ora non cambia quasi nulla. Il sindaco Antonino Nucera, infatti, ha firmato una ordinanza che obbliga i residenti a restare nelle proprie abitazioni (salvo per incontrare i congiunti, oltre che per mottivi di lavoro, salute e necessità), e però tiene chiusi i cimiteri, vieta di sedersi sulle panchine e impedisce le attività ricreative e sportive in luoghi pubblici.

La decisione, con una ordinanza del 30 aprile, ha scatenato molte proteste da parte dei residenti, alcuni dei quali hanno scritto nero su bianco sui social network che sarebbero comunque usciti a costo di essere "inseguiti coi droni". Successivamente il primo cittadino ha voluto precisare che la "fase 2" a Opera ci sarà, come nel resto del Paese, ma "sarà solo più prudente e partirà con qualche giorno di ritardo" perché "gli esperti si aspettano un incremento dei contagi dall'allentamento del lockdown" e "vogliamo affrontare il cambiamento al meglio e in sicurezza".

In un primo momento, quindi, ad Opera le aree verdi resteranno chiuse, ma l'amministrazione ha promesso che fin da lunedì 4 maggio verrà deciso quali parchi potranno riaprire, "per far sì che i nostri cittadini siano liberi di correre e passeggiare, senza limiti di distanza ma nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale". Il sindaco ha poi giustificato l'ordinanza del 30 aprile sostenendo di avere dovuto colmare "un vuoto normativo" in attesa che la Regione Lombardia emanasse una sua ordinanza. Tuttavia va anche rilevato che l'ordinanza del sindaco di Opera vale fino al 17 maggio, per cui (stando al "nero su bianco") fino a quella data gli operesi non dovrebbero poter andare nei parchi. A meno di un'altra ordinanza.