Coronavirus e supermercati: la guida, ecco gli orari di apertura e chiusura. Molti chiusi domenica

Con il protrarsi dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, ed in attesa di un possibile intervento governativo che al momento non è arrivato, molte catene di supermercati hanno già provveduto (chi da ora, chi da qualche giorno) a modificare, restringendoli, gli orari di apertura dei loro punti vendita. Soprattutto per evitare di fare correre rischi al proprio personale, ma anche per limitare le uscite da casa dei loro clienti.

Vediamo allora una "mappa" (in aggiornamento) della situazione, con i nuovi orari di apertura dei supermercati. Restano ovviamente in essere gli ingressi contingentati per evitare "assembramenti" all'interno dei punti vendita.

Esselunga

A partire da sabato 21 marzo, i supermercati Esselunga di varie regioni italiane tra cui la Lombardia osserveranno la chiusura anticipata alle 20 nei giorni feriali (apertura alle 8) e, di domenica, resteranno aperti dalle 8 alle 15.

Coop e Ipercoop

La catena Coop ha deciso per prima la chiusura domenicale (per il 22 e 29 marzo) dei propri supermercati e ipermercati.

Carrefour

I supermercati del gruppo Carrefour anticipano la chiusura alle 19 nei giorni feriali e alle 15 di domenica. In entrambi i casi l'apertura è alle 8.30

Conad

Anche la cooperativa Conad prende la decisione di ridurre drasticamente gli orari di apertura. Dal lunedì al sabato i punti vendita Conad saranno aperti fino alle 19, mentre saranno chiusi domenica 22 e domenica 29 marzo.

Iper-Unes

Il gruppo Unes (con i supermercati Iper, Unes, U2 e U!) ha annunciato la chiusura dei banchi serviti alle 14 tutti i giorni e una riduzione di orario a partire da domenica 22 marzo. Gli orari speciali saranno stabiliti dai singoli negozi. L'Iper Portello chiuderà alle 21 sia domenica 22 sia domenica 29 marzo; l'Iper Arese, entrambe le domeniche, chiuderà alle 20.

Lidl

La più nota catena di discount ha a sua volta limitato gli orari di apertura. Per l'esattezza, i supermercati Lidl saranno aperti dalle 8.30 alle 19 durante la settimana e dalle 8.30 alle 13 di domenica.

Eurospin

La catena Eurospin, al momento, ha annunciato la chiusura dei suoi punti vendita per domenica 22 marzo, lasciando inalterati gli orari di apertura negli altri giorni.

Penny Market

La catena Penny Market conferma l'apertura dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato, mentre annuncia la chiusura dei supermercati per domenica 22 marzo.