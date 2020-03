Coronavirus, mezzi Atm a servizio ridotto a Milano: ecco i nuovi orari di metro, bus e tram

In funzione, per garantire un servizio comunque essenziale, ma in misura ridotta. Atm ha rimodulato la propria offerta dopo la decisione del governo, arrivata l'11 marzo sera, di imporre una sorta di serrata totale in Lombardia e in tutta Italia, alle prese con l'emergenza Coronavirus, che soltanto in regione nel giro di due settimane ha fatto registrare più di 8mila contagi e oltre 700 morti.

Fino a venerdì i mezzi, tutti "sanificati giornalmente", avevano continuato a seguire gli orari classici, ma dal 13 marzo partono i cambiamenti. Metro, bus e tram seguiranno gli orari dei giorni festivi o del sabato: è prevista una riduzione fino al 40% a partire dalla prossima settimana. Gli spazi saranno comunque sufficienti per garantire la distanza di sicurezza tra i passeggeri - le rassicurazioni che filtrano da Atm -, anche perché sui mezzi si è registrato un calo di presenze del 70%.



Ecco nel dettaglio i nuovi orari Atm:

Venerdì 13 marzo:

le linee metropolitane seguono l'orario del sabato con treni aggiuntivi nell'ora di punta

i bus e i filobus seguono l'orario feriale

i tram seguono l'orario del sabato

Da sabato 14 a mercoledì 24 marzo:

linee metropolitane: dal lunedì al sabato seguono l'orario festivo con treni aggiuntivi in ora di punta. Il servizio inizia alle ore 6

bus filobus e tram: dal lunedì al sabato seguono l'orario festivo

linee suburbane 130, 132, 140, 352, 423, 424, 431, 705, 707, 783, 901: dal lunedì al sabato seguono l'orario del sabato

linea Milano-Limbiate: dal lunedì al sabato svolge il servizio con bus (linea 165)

rete notturna: sospese sia le linee in servizio da domenica a giovedì (NM1, NM2, NM3, N25, N26, N90, N91) sia quelle in servizio nelle notti di venerdì e sabato (N42, N50, N57, N80, N94, N15, N24, N27)

domenica servizio festivo sull'intera rete, sospese le linee notturne della notte precedente

Da venerdì sono chiusi tutti gli Atm point, tranne gli sportelli di Cadorna e Duomo. Chiusi anche gli sportelli Area B e Area C - che sono state sospese - e l'ufficio sanzioni di viale Zara.

