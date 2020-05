Fase2, gli oratori al lavoro per animare l'estate dei ragazzi ai tempi del coronavirus

Messe ma non solo. Anche gli oratori di Milano e hinterland stanno cercando di ripartire. E l'obiettivo è uno solo: stare (metaforicamente) vicino ai ragazzi in tutti i modi possibili. Da quasi due settimane i ragazzi delle "zone pastorali" si stanno incontrando su Zoom e stanno cercando di capire come poter rallegrare le giornate di bambini e adolescenti durante la prossima estate.

Per gli animatori, quello di quest’estate, sarà "un servizio difficile – si legge sul sito della Fondazione diocesana per gli Oratori Milanesi (Fom) – che li metterà in gioco in un’operazione storica e senza precedenti: fare animazione al tempo del coronavirus".

La Fom è anche al lavoro con le istituzioni per cercare di definire le modalità con cui riaprire gli oratori lombardi nei prossimi mesi. Per il momento non è stato reso noto nessun piano (di fatti gli oratori restano chiusi) ma i comportamenti dovranno tenere conto del distanziamento sociale imposto dal governo.