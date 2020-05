Fase 2, riapre l'aeroporto di Orio al Serio: nella mattinata è atterrato il primo volo civile

Un ulteriore più significativo ritorno alla normalità è segnato dalla data di lunedì 18 maggio, anche per quanto riguarda il traffico aereo. Nello scalo bergamasco di Orio al Serio, infatti, è atterrato il primo volo civile dopo il vuoto del lockdown.

Alle 6:50 del mattino l'atterraggio di un volo Wizzair giunto da Sofia, con a bordo 109 passeggeri, ha sancito la ripartenza dell'aeroporto. Poco dopo un'ottantina di persone si sono imbarcate sempre sullo stesso volo per raggiungere la capitale della Bulgaria in mattinata. Nonostante i controlli serrati non ci sono stati problemi di gestione della situazione, forse anche grazie al ridottissimo numero di passeggeri.

Durante l'emergenza Covid-19, il governo aveva stabilito che rimanesse aperto e attivo soltanto un aeroporto per ogni Regione italiana, con alcune eccezioni nelle isole: per la Lombardia era rimasto aperto lo scalo di Malpensa. Il traffico aereo, soprattutto sul fronte dei voli per i passeggeri, era rimasto molto limitato anche con l'avvio della cosiddetta Fase 2.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'aeroporto di Orio, insieme a quello di Linate, era rimasto comunque attivo anche durante il picco dell'epidemia ma soltanto per i voli di emergenza, sanitari e di Stato. Il decreto che per la Lombardia concentrava il traffico passeggeri sul Terminal 2 di Malpensa risaliva al 13 marzo 2020. La Fase 2, con l'avvio verso una nuova normalità, prevede inevitabilmente la graduale riapertura degli scali aeroportuali, ma non solo: sempre i Ministeri della Salute e dei Trasporti avevano già anche riattivato alcuni collegamenti ferroviari a lungo raggio che in precedenza erano stati sospesi.