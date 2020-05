Ospedale in Fiera, il primario: "Lo chiuderemo tra due settimane". La Regione frena

"Io penso che noi a breve chiuderemo l’attività della Fiera e a breve intendo entro un paio di settimane". Lo ha detto il primario del Policlinico di Milano Antonio Pesenti durante una intervista a Fanpage pubblicata nella giornata di mercoledì 13 maggio.

L'ospedale della Fiera attualmente ospita cinque pazienti Covid. Presenti ha poi aggiunto he l'ospedale in Fiera resterà a disposizione delle "future emergenze". "Il governo — ha precisato — sta preparando un decreto per cui le Regioni dovranno avere una scorta di posti di terapia intensiva: se la Fiera corrisponderà ai requisiti che il governo chiederà, resterà in piedi. Se non corrisponderà verrà chiusa o smantellata. Quello che c’è dentro verrà impiegato in altri ospedali o in altre attività di assistenza"

La replica della Regione

Dalla Regione Lombardia, tuttavia, fanno sapere che non è stata presa ancora alcuna decisione in merito: "ogni decisione relativa alla rete ospedaliera lombarda va inserita nell'ambito di una programmazione che spetta esclusivamente alle scelte strategiche complessive della Direzione generale Welfare della Regione Lombardia".

"In tal senso — conclude la nota della Regione — si evidenzia che sia per l'ospedale della Fiera di Milano, sia per le altre strutture lombarde impegnate prevalentemente al contrasto del Coronavirus, si e' ancora in una fase di valutazione generale e non e' stata presa alcuna decisione".

L'ospedale in Fiera: i numeri

L'ospedale in Fiera era stato inaugurato il 31 marzo 2020. La struttura era stata "pensata per accogliere tecnologicamente fino a un massimo di 208 pazienti", anche se il primo progetto prometteva 400 posti. In totale ne sono stati allestiti 53.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il progetto dell'ospedale in Fiera - stando ai dati più volte rivendicati nei giorni passati dal Pirellone - è costato 21 milioni e 153mila euro, tutti raccolti dal 29 marzo attraverso 1.560 donatori. Erano i giorni in cui in Lombardia andava in scena una vera e propria gara di solidarietà, stupenda, con donazioni che raggiungevano anche le cifre mostruose di 10 milioni di euro ad assegno, come quelli staccati da Giuseppe Caprotti o Silvio Berlusconi, che il denaro lo aveva destinato espressamente all'ospedale in Fiera. Ed erano anche i giorni in cui a Piacenza e Crema si lavorava agli ospedali di campo o a Bergamo si creava da zero un ospedale con l'aiuto di Alpini e ultras nerazzurri.