Fontana su ospedale in fiera: "Inutilizzato? Speriamo. Ma serve per prevenire"

Sull'ospedale realizzato in Fiera, che non è servito a ricoverare centinaia di persone come previsto, ma è costato 21 milioni, il presidente della Regione Lombardia riferendo in Consiglio regionale sull'emergenza coronavirus ha detto che si tratta di un intervento di "seria programmazione" e "prevenzione".

"Forse - ha affermato Fontana - qualcuno non ha compreso che in Italia è giunto il momento di fare anche una seria programmazione, non si deve correre dietro alle emergenze, ma si deve cercare di prevenirle. Ho parlato a lungo con il ministro Speranza che mi ha detto che anche lui intende portare avanti progetti genere al centro e al sud".

"La garanzia che ho dato a Speranza - ha continuato il presidente della Lombardia - è che il nostro, nel caso di non utilizzo, è a disposizione del resto del Paese. E speriamo che non debba esser utilizzato, che non ci sia un evento così drammatico da comportare una necessità di questo genere".

Fontana ha inoltre aggiunto che altri governatori in Italia "si stanno muovendo", prendendo spunto dalla realizzazione in Fiera. "Bonaccini (presidente della regione Emilia-Romagna, ndr) - ha detto il governatore lombardo - ha deciso di realizzare 143 letti rianimazione per incrementare quella risposta che in Italia in genere è un po' deficitaria. Rispetto a noi anziché in un unico sito, in tre siti, ma il concetto è quello.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.