Coronavirus e 'fase 2', il Movimento 5 stelle in Lombardia chiede migliorie al Fondo Famiglia

“Non basta l’impegno della Regione con il “Pacchetto Famiglia”, ovvero contributi straordinari per il sostegno alle famiglie nell’ambito dell’emergenza Covid-19. Se l’obiettivo vuole essere quello di sostenere le famiglie in difficoltà, il fondo va rivisto e migliorato”. È l’opinione dei consiglieri lombardi del M5S, Marco Degli Angeli e Andrea Fiasconaro, che puntualizzano come “alla luce dei fatti, il fondo non solo non sia sufficiente, ma nemmeno tiene in considerazione le situazioni più precarie”.

Secondo i pentastellati lombardi, sono diverse le criticità del Fondo: "Gli intenti della Regione Lombardia – affermano i consiglieri Degli Angeli e Fiasconaro – sono sicuramente quelli di aiutare le famiglie ma purtroppo sembra che questi obiettivi non vengano raggiunti. Ci sono giunte molte segnalazioni che ci inducono a pensare che i fondi restano inaccessibili".

"Molte famiglie – chiariscono i consiglieri – sono in difficoltà e non possono permettersi un taglio dello stipendio ed è opportuno che la Regione lo tenga presente, ci sono padri di famiglia che percepiscono il reddito di cittadinanza e sono in cerca di lavoro. Non potendo accedere al fondo stanziato da Regione, non possono far fronte alle spese necessarie a garantire la continuità didattica a distanza dei propri figli. Le famiglie più povere sono escluse, la giunta dovrebbe trovare un modo per sopperire a queste gravi lacune e togliere infine il limite legato all’età di 16 anni per ricevere gli aiuti scolastici. La scuola dura fino ai 18 anni e soprattutto in previsione di esami importanti come la maturità, è fondamentale fornire il massimo sostegno a tutte le famiglie bisognose”.