Palazzo Reale, riaprono le mostre: nuovi orari e regole per Tutankhamon, de la Tour e Cotroneo

Giovedì 28 maggio riaprono le mostre di Palazzo Reale a Milano, dopo il lockdown dovuto all'emergenza sanitaria da Covid-19. Palazzo Reale sarà aperto giovedì dalle 11 alle 22.30, mentre dalle 11 alle 19.30 venerdì, sabato e domenica, con ultimo ingresso un'ora prima della chiusura. Le mostre resteranno chiuse dal lunedì al mercoledì, mentre il 2 giugno e il 15 agosto saranno aperte (dalle 11 alle 19.30). Sono state fissate nuove regole e modalità di accesso: in particolare, occorrerà la prenotazione.

E' obbligatoria la prenotazione, anche per le mostre gratuite, mentre sono al momento sospese le visite per gruppi e scolaresche. Il Comune di Milano ha reso noti i dettagli per le singole mostre in corso, che sono tre: Tutankhamon RealExperience, Georges de la Tour e Roberto Cotroneo. Per evitare assembramenti si raccomanda di presentarsi puntuali a Palazzo Reale. Sono consentiti al massimo cinque minuti di anticipo.

Le mostre e le prenotazioni

La mostra "Viaggio oltre le tenebre. Tutankhamon RealExperience", inaugurata il 5 marzo e poi chiusa per l'emergenza sanitaria, è stata prorogata fino al 30 agosto 2020. L'audioguida è inclusa nel biglietto e disponibile in modalità di noleggio "sanificato e sicuro". Le prenotazioni possono essere effettuate al seguente link.

La mostra "Georges de La Tour: l’Europa della luce" è stata prorogata fino al 27 settembre grazie all'assenso dei ventotto musei prestatori che hanno accettato di prolungare il prestito delle opere permettendo dunque di visitarla per altri quattro mesi. Le prenotazioni si effettuano al seguente link o telefonicamente allo 0292897755. L’audioguida è inclusa nel biglietto in forma di app scaricabile dal weekend del 30 maggio negli store Apple e Google inserendo il titolo della mostra.

Riapre anche la mostra fotografica "Roberto Cotroneo. Nel teatro dell’arte", visitabile fino al 26 luglio, con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria al seguente link.

Le regole

È necessario indossare la mascherina e sanificare le mani con le soluzioni igienizzanti presenti per accedere ad ogni area del Palazzo. All'ingresso verrà rilevata la temperatura corporea. Se il valore è pari o superiore a 37,5 gradi non sarà consentito l’accesso. E' sospeso il servizio di guardaroba, pertanto viene raccomandato di portare con sé solo piccole borse: non sarà consentito l'accesso con caschi, zaini o borse voluminose. Viene raccomandato di rispettare il distanziamento di almeno un metro. I visitatori sono invitati a igienizzare le mani anche per l'uso delle toilette. E' contingentato l'accesso al bookshop.