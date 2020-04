"Parcheggi davanti ai negozi diventino spazi per tavolini come a San Francisco": il progetto

Si chiamano 'parklet', nascono a San Francisco e sono spazi ricavati da quelli per la sosta delle auto e trasformati in aree con tavolini, panchine e giochi per bambini. Il progetto, che a Milano viene lanciato da Negozi Amici dell'Aria e dall'associazione Genitori Antismog, è stato definito una parte "essenziale della strategia nella fase 2" dall'assessore comunale all'Urbanistica Pierfrancesco Maran.

Il piano

L'idea è di ricavare una capienza esterna viste le limitazioni imposte a negozi, bar e locali che riaprono dopo l'emergenza coronavirus. "Di solito, di fronte al vostro esercizio - scrive l'associazione rivolgendosi ai gestori milanesi - ci sono delle auto ferme immobili che non generano guadagni per voi, ma che occupano uno spazio prezioso. Fra qualche settimana se avete un bar, un ristorante, un negozio o un esercizio, se dovete far aspettare i vostri clienti fuori per la fila, quello spazio lì davanti sarà ancora più prezioso".

(Rendering dei 'parklet' da Facebook/genitori antismog)

Realizzato per la prima volta a San Francisco già 10 anni fa e poi imitato un po' in tutto il mondo, il progetto prevede la trasformazione degli spazi esterni degli esercizi commerciali, compresi quelli normalmente occupati dalle auto parcheggiate, in déhor dove consumare cibo e bevande, aspettare il proprio turno o intrattenere i più piccoli.

Per convertire lo spazio esterno, promettono i Genitori anti smog, "basta pochissimo". La richiesta all'amministrazione comunale è quindi quella di attivarsi per supportare gli esercenti nella riapertura delle attività con questa soluzione che mira, come scrive l'associazione, a "dare strada alle persone". Ovviamente si tratterebbe di ridurre il numero di parcheggi, ma l'idea del Comune per la Fase 2 è proprio quella di promuovere una mobilità green, dove bici, pedoni e mezzi elettrici siano protagonisti e dove le auto vengano evitate il più possibile soprattutto per brevi spostamenti.