Un albero per ogni vittima e una targa: ecco il parco dedicato ai morti di Coronavirus

Un albero per ogni vittima. E una targa per far sì che nessuno venga mai dimenticato. Il comune di Cinisello Balsamo, che ha pianto 87 morti, ha deciso di dedicare un parco ai propri cittadini scomparsi a causa del Coronavirus.

La decisione è stata ufficializzata durante l'ultimo consiglio comunale, con un ordine del giorno che è stato varato all'unanimità dai consiglieri. L'impegno è - spiegano da palazzo di città - quello di sistemare "una targa in un luogo cittadino significativo" e di "piantare un albero per ogni vittima della nostra comunità in un parco cittadino".

"Il Covid-19 ha fatto irruzione nelle nostre vite senza chiedere il permesso, stravolgendo le nostre relazioni sociali, il nostro modo di lavorare e imponendo un cambiamento radicale delle nostre abitudini quotidiane. Un evento epocale che segna la nostra storia e non potrà mai essere dimenticato, anche per le conseguenze che ha portato in termini economici, di dolore per i lutti e sacrifici", commentano dal comune.

In più, sempre durante lo stesso consiglio, è stato scelto di istituire per ogni anno una giornata commemorativa in ricordo di tutte le persone che hanno perso la loro battaglia con il Coronavirus.