Coronavirus, "Ecco il video del mio viaggio da solo in metro a Milano, da Loreto fino Sesto. Surreale"

Un video surreale di un treno della metropolitana rossa con un solo passeggero. A Milano, dalla stazione Loreto fino al capolinea di Sesto San Giovanni. Potrebbe diventare un'immagine simbolo di questi giorni di isolamento sociale, frutto delle misure messe in atto da parte del Governo per contenere l'epidemia del Coronavirus.

A condividerlo con MilanoToday è stato il suo autore stesso, che in quel momento rincasa dopo una giornata di lavoro.

"Domenica pomeriggio - ci ha raccontato Fracisco R. - mentre stavo tornando dal mio lavoro ho sentito quasi angoscia: mai e poi mai in 5 anni, da quando sono arrivato qua in Italia, avevo visto la metropolitana così vuota. Ero solo io dalla fermata Loreto fino a Sesto San Giovanni. Nessun'altra persona. Mi veniva da piangere, però tra me e me dicevo anche che finalmente la gente sta capendo che stiamo in emergenza. Così ce la faremo".