Coronavirus: il sindaco di Sesto distribuisce pasti a domicilio agli anziani

Pasti caldi a domicilio agli anziani. L'iniziativa è stata compiuta in prima persona, giovedì 5 marzo, dal sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano. Un atto simbolico con cui il Comune dell'hinterland di Milano ha attivato un servizio a domicilio che prevede la consegna non solo di pasti caldi ma anche di medicazioni e prodotti per l'igiene personale alle persone fragili o non autosufficienti.

Una attenzione maggiore, in tempi di emergenza Coronavirus, per coloro che già normalmente hanno bisogno di aiuto e assistenza e, in questi giorni, anche più del solito. "Gli ho raccomandato di uscire poco e non frequentare posti affollati per evitare contagi", ha commentato il primo cittadino di Sesto.

Il consiglio generale rivolto a tutti gli over 65 è proprio quello di non uscire di casa se non per motivi strettamente necessari. Anche il Comune di Milano si sta attivando per aumentare gli aiuti a domicilio, coinvolgendo ad esempio i custodi sociali dei quartieri popolari ma anche stringendo accordi con farmacie e grande distribuzione per la consegna gratis a domicilio di farmaci e di spesa alimentare: per le informazioni ci si può rivolgere, a Milano città, al centralino di Palazzo Marino (020202).