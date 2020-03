Coronavirus, ospedali lombardi al collasso: 55 pazienti trasferiti, un uomo muore in viaggio

Poco dopo le 13 di mercoledì 18 marzo, il presidente di regione Lombardia, Attilio Fontana ha tuonato: "Non dovete uscire, dovete stare a casa. Fra poco non saremo più nelle condizioni di dare una risposta a chi si ammala. Vi stiamo chiedendo un sacrificio per salvare delle vite umane". E se le sue parole non fossero abbastanza convincenti, a descrivere perfettamente la situazione del sistema sanitario lombardo - che sta facendo i conti con l'emergenza Coronavirus - sono i numeri dei pazienti che sono stati trasferiti in altre regioni per la mancanza di posti letto.

Stando a quanto reso noto dalla protezione civile, infatti, 55 ricoverati - "18 affetti da Coronavirus" e "37 da altre patologie" - sono stati portati in altri ospedali d'Italia "attraverso ambulanze medicalizzate delle associazioni di volontariato di protezione civile, elicotteri del 118 e mezzi aerei dell’Aeronautica Militare".

I pazienti sono stati distribuiti in "Piemonte (11), Friuli Venezia Giulia (9), Toscana (9), Veneto (6), Abruzzo (5), Lazio (4), Umbria (4), Puglia (3), Molise (2) e Sicilia (2)".

I viaggi, però, non sono esenti da rischio. Uno dei pazienti trasferiti, infatti, è morto all'arrivo a Bari, dove lui e un altro uomo erano giunti con un aereo C130 dell'Aeronautica militare. "Uno dei due pazienti durante le fasi di trasporto è andato in arresto cardiaco e, nonostante le manovre dei rianimatori fatte sulla pista di atterraggio, è deceduto", si legge in una nota del direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore.

"L'altro paziente, invece, è stato trasportato da un'ambulanza del servizio regionale di 118 nel reparto di Rianimazione Covid allestito all'interno del padiglione Asclepios del Policlinico".