Coronavirus, 572 persone multate in 24 ore a Milano: ecco il report delle forze dell'ordine

Sono 572 le persone multate su 15.709 controllate (pari al 3,26% dei fermati). È questo il bilancio dei servizi effettuati mercoledì dalle forze dell’ordine sul territorio della Città metropolitana di Milano per verificare il rispetto dei provvedimenti per contenere l’epidemia di Coronavirus.

Lo riporta il report quotidiano stilato dalla Prefettura di Milano, dal quale emerge anche che gli esercizi commerciali ispezionati mercoledì sono stati 4.083 e 20 gli esercenti denunciati.

Il punto sull'emergenza

Non è ancora tempo di deporre le armi. La battaglia al coronavirus a Milano continua. Ed è proprio in questa città che l'epidemia si sta facendo sentire con maggiore forza. Al 15 di aprile sono stati 144 i nuovi casi registrati, 325 se si considera l'area metropolitana.

In tutta la Regione, a fronte di 6.828 tamponi, sono state trovate 827 persone positive (nella giornata martedì erano state trovate positive 1.012 persone a fronte di 3.778 tamponi). Il totale è arrivato a 62.153. Diminuiscono i ricoverati nei reparti degli ospedali: 12.043 (sono scesi di 34 unità) e calano anche le persone ricoverate in terapia intensiva (sono 1074 e sono diminuite di 48 unità in 24 ore). I morti 'ufficiali' sono arrivati a quota 11.377 e in sole 24 ore il virus ha ucciso altre 235 persone.

