Milano, l'amore ai tempi del Coronavirus: vasi e piante fuori dai palazzi della città deserta

Un modo per sentirsi vicini anche se distanti. Un impegno per prendersi cura di qualcosa, di qualcuno, nelle lunghe e infinite giornate da trascorrere tra quelle quattro mura. Un aiuto, perché no, per stare meglio e tenere un po' più pulita l'aria di casa.

A Milano la lotta al Coronavirus si fa anche a colpi di piante, di green. Lo racconta Isabella, una ragazza di trenta anni che da due anni e mezzo gestisce, insieme a Lucia, "If creative hub", un negozio che vende piante e fiori e tutto ciò che ruota attorno a quel mondo.

A inizio marzo il loro locale di via Vigevano 15, come tutti gli altri, è rimasto chiuso a causa del lockdown imposto dall'emergenza, ma dopo qualche giorno le due hanno potuto ricominciare a lavorare, anzi a seguire "quella che è la nostra più grande passione".

"Abbiamo iniziato con le spedizioni - spiega Lucia - e la gente non ha mai comprato così tante piante come in questo momento". Anche perché dal verde può arrivare una mano per tenere pulita l'aria di casa: "Ci sono alcune piante che trattengono una serie di agenti esterni, ad esempio quelli che si sprigionano dai mobili verniciati o dagli oggetti in plastica - sottolinea la ragazza -. Otto, dieci piante possono purificare l'aria di un'abitazione di 100 metri quadrati e queste sono proprio le piante più ordinate". E poi "comprare una pianta vuol dire prendersi cura di qualcosa, darsi un impegno nella giornata".

Ma non solo. Perché dietro un fiore, dietro un vaso, si nascondono sentimenti, storie di vite magari rese più difficili dal Coronavirus. "In tanti hanno voluto mandare una piantina per Pasqua a qualcuno con cui avrebbero trascorso quel giorno, altri hanno spedito dei fiori per l'anniversario - dica Isabella - e delle ragazze hanno regalato un vaso a forma di koala a una loro amica che doveva andare in Australia e che invece è rimasta bloccata a Milano".

Isabella e Lucia raccolgono gli ordini, e i desideri, dei loro clienti, salgono in auto ed effettuano le consegne, rigorosamente a distanza, in giro per la città. Così, con un'immagine iconica, potente, fuori dai palazzi di una Milano deserta e spettrale appaiono sempre più vasi e piante, accompagnati dal bigliettino "il potere benefico delle piante". E sui volti di chi riceve quel dono semplice appare un sorriso.