Bus pieni (che non partono) e persone ancora in piazza: ecco la Milano che non resta a casa

Ore 12.30 di domenica 15 marzo: una domenica strana, diversa dalle altre perché Milano è nel pieno della guerra contro il Coronavirus, che nella sola Lombardia ha già fatto registrare più di 13mila contagi e oltre mille morti. La città dovrebbe essere vuota, il decreto del governo "ad hoc" si chiama proprio "Io resto a casa". E i mezzi pubblici - ridotti dopo un forte calo di passeggeri - dovrebbero essere deserti.

Dovrebbero, però. Perché la 98 in piazzale Siena è piena, stracolma. Il mezzo - quello che tecnicamente gli autisti chiamano "un 18 metri" - è troppo affollato perché i passeggeri possano rispettare l'ormai famoso metro di distanza tra loro. Così il conducente, stando a quanto ha potuto ricostruire MilanoToday, allerta una pattuglia di passaggio per segnalare la situazione, che è evidentemente una situazione a rischio, e ritarda la partenza.

Foto - Il falò in Selinunte alle 23.30 di domenica

Bus pieni e gente in piazza

All'arrivo delle forze dell'ordine, molti dei passeggeri fuggono - segno che non avevano nessuno dei "validi motivi" per essere fuori casa -, mentre altri vengono fermati e compilano l'autocertificazione, necessaria per stare in giro.

Ore 23.30, piazzale Selinunte, a un chilometro a piedi da lì. Nel parchetto ci sono più o meno dieci persone: stanno seduti, chiacchierano, hanno anche acceso un fuoco. E probabilmente neanche loro hanno propio tanti "validi motivi" per non essere a casa.

Ma quella piazza non è piena soltanto di sera. Tanti cittadini - che in periodo di emergenza si sono trasformati in una sorta di detective domestici - negli ultimi giorni hanno segnalato più volte sui vari gruppi Facebook di zona la presenza di tanta gente nell'area verde, tra brindisi, chiacchiere e partite improvvisate di calcetto.

Video | La folla in piazza Selinunte

E anche i mezzi Atm in giro per la città non se la passano meglio. L'azienda fornirà nelle prossime ore una mascherina e un paio di guanti agli autisti e ha "installato" del nastro un metro dietro la postazione guida per "isolare" chi è al volante. Ma i pullman continuano ad essere troppo pieni.

Lo certificano le varie immagini della 98, della 40, della 94, che girano sui social e tra i conducenti, che sono sempre più preoccupati. Nelle foto si vedono i passeggeri con la mascherina sul viso, ma accalcati agli altri a bordo. E, in questo momento, non è il massimo.

Foto - Uno dei mezzi pubblici affollati

