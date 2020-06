Milano, pronte a riaprire nel weekend altre piscine: ecco quali

Proseguono le riaperture delle piscine di Milanosport dopo il lockdown dovuto all'emergenza sanitaria da Covid-19. Da sabato 6 giugno riapre la Cardellino, da lunedì 8 giugno toccherà alla piscina Bacone e, dal 12 giugno, alla Sant’Abbondio. Il completamento delle riaperture avverrà entro il 20 giugno.

I nuovi impianti si aggiungono ai cinque già riaperti: la Cozzi (viale Tunisia), la Carella-Cantù (via Graf), la Murat (via Villani), la Procida (via Giovanni da Procida) e la Saini (via Corelli, solo la vasca da 50 metri). Le giornate di lunedì 1 e martedì 2 giugno, grazie al ponte di festa e al bel tempo, hanno visto in questi cinque impianti una affluenza complessiva di più di 1.500 persone, e l'85% ha acquistato il biglietto d'ingresso online sul sito ufficiale di Milanosport, contribuendo a ridurre al minimo le code alle casse e gli assembramenti. Finora, complessivamente, gli ingressi acquistati sono 3.500.

Al di là delle piscine, erano già stati aperti a metà maggio i campi da tennis al Lido (la cui piscina, invece, resterà chiusa per tutta l'estate per i lavori di manutenzione in ritardo a causa del lockdown) e in via Washington, con un tutto esaurito. RIaprono ora i campi da tennis Cambrini e Saini, dove si inaugurerà la nuova pista di atletica, ristrutturata dalla Statale.

Campi di gioco con l'app

Infine, i campi da gioco potranno essere prenotati anche attraverso una app specifica ("prenota un campo"), già molto utilizzata in città. "I numeri mostrano una grande voglia di sport tra i milanesi, unita alla voglia di tornare alla normalità", commenta la presidente di Milanosport Chiara Bisconti: "Un piccolo assaggio lo avevamo già avuto con il tennis; il giorno stesso in cui abbiamo riaperto c’è stato il sold out. Le piscine con l’estate hanno grande apprezzamento e ci attendiamo grande riscontro da parte dei milanesi e già questa prima settimana fa ben sperare per il prosieguo della stagione".

E partirà a metà giugno il Campus a Milanosport, quest’anno organizzato in più sedi per garantire una maggiore presenza in città e poter vivere l’estate in tutta sicurezza. Le iscrizioni si faranno on line, entro la prossima settimana, saranno disponibili tutti i dettagli. Anche i dettagli sulle modalità di spendibilità dei voucher di tutti i corsisti, che hanno dovuto rinunciare a frequentare le piscine e i centri sportivi, verranno comunicati entro il 15 giugno.