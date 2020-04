Coronavirus, la polizia chiede i test sierologici per le forze dell'ordine anche in Lombardia

Nella Regione Lazio i membri delle forze dell'ordine verranno sottoposti ad un programma di sorveglianza epidemiologico basato sui test sierologici. La decisione è arrivata dopo un accordo siglato in prefettura. Il segretario generale provinciale della Federazione Sindacale di Polizia di Milano, Giuseppe Camardi, con una nota si auspica che tale processo possa essere intrapreso anche nella Regione Lombardia.

"Apprendiamo, con forte apprezzamento, dell'esito della riunione operativa convocata dal prefetto di Roma a cui hanno preso parte il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e i rappresentanti della polizia di Stato, dei carabinieri, della guardia di finanza, dei vigili del fuoco", spiega Camardi. "Importantissime - prosegue il sindacalista - sono le dichiarazioni espresse dall’assessore alla Sanità della Regione Lazio: 'Nella riunione è stato illustrato il programma di sorveglianza epidemiologico basato sui test sierologici la cui sperimentazione è stata svolta dall’Inmi Spallanzani e dal Policlinico di Tor Vergata. Operativamente il personale delle forze dell’ordine verrà sottoposto ai test secondo modalità decise da ogni corpo di appartenenza per definire con maggior precisione la situazione epidemiologica e guidare interventi di controllo mirato, basati sulla ricerca di anticorpi su aree a rischio più elevato. Questa strategia è stata decisa dal servizio sanitario regionale del Lazio per capire la circolazione virale e la necessità di assicurare interventi di sorveglianza sanitaria. È un impegno rilevante ma che consideriamo strategico'".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ebbene - le parole di Camardi - alla luce di questa importante apertura alla nostra categoria nella Regione Lazio, con grande spirito di responsabilità verso i nostri colleghi e i cittadini, chiediamo ai vertici della Regione Lombardia (la più colpita dal Covid 19) di poter inserire in un programma di indagine epidemiologica gli operatori della polizia di Stato e delle altre forze dell'ordine, impegnati quotidianamente nella difesa delle libertà democratiche, del pieno rispetto delle regole e, quindi, della tutela dell’intera collettività. Ci rendiamo conto del momento difficile per tutti ma per il nostro sindacato è indispensabile far avvertire la vicinanza delle istituzioni a donne e uomini che ogni giorno, per adempiere ai propri doveri, oggettivamente rischiano, ancora più del solito la vita propria e, stavolta, anche quella dei rispettivi figli, genitori, nonni e familiari in genere".