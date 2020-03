Coronavirus, anziano a fare la spesa senza mascherina: agenti gli donano una delle loro

Si è avvicinato agli agenti spiegando che aveva paura di andare al supermercato perché non si sentiva abbastanza sicuro, protetto dal Coronavirus. E così quegli stessi agenti hanno fatto quello che gli è sembrato più normale: gli hanno aperto il loro cuore.

È stato un giovedì mattina all'insegna della solidarietà e dell'aiuto quello di due poliziotti del Commissariato Sempione, che hanno donato una delle loro mascherine a un uomo di oltre 70 anni che si stava recando a fare la spesa.

L'anziano si trovava in via Farini e quando ha visto la Volante impegnata nei normali controlli di questi giorni, ha deciso di avvicinarsi spiegando di aver paura ad andare al vicino supermercato perché non aveva la mascherina e non si sentiva protetto da eventuali contagi. Così, i due agenti hanno preso una delle loro e gliel'hanno regalata, aiutandolo anche ad indossarla.

A quel punto, l'uomo è andato via con la sua nuova mascherina. E di sicuro con un sorriso sul volto.

