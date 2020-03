Coronavirus, positivo un poliziotto della scorta di Salvini. Il leader della Lega: «Sto bene»

Un poliziotto in servizio nella scorta del leader della Lega Matteo Salvini, ex ministro dell'Interno, è positivo al Coronavirus. Immediatamente è scattata la quarantena di 14 giorni per i suoi colleghi. L'agente, da quanto si apprende, non è stato nell'ultimo periodo a stretto contatto con Salvini, né in auto né in altre circostanze.

Sto bene, non sono mai stato a contatto col ragazzo della Polizia che potrebbe essere positivo, e ovviamente farò tutto quello che le Autorità sanitarie mi chiederanno di fare, come ogni altro cittadino. (1/3)https://t.co/lbpemBARC4 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 6, 2020

L'ex ministro ha spiegato di stare bene e ha confermato di non avere avuto contatti con l'agente in questione, aggiungendo di essere pronto a sottoporsi al test: «Ovviamente farò tutto quello che le autorità sanitarie mi chiederanno di fare, come ogni altro cittadino».

Tra i tantissimi messaggi arrivati a Salvini, anche quello del viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni, del Movimento 5 Stelle, ex alleato nel governo giallo-verde, che ha sibillato: «Non si gioca sulla pelle degli italiani, sono certo finalmente ora anche Salvini lo avrà capito, perché il virus, è un nemico che non fa distinzione di razza o appartenenza politica». Sui social il leader leghista è stato subissato di messaggi, alcuni positivi, altri meno.

«Chi riesce a fare polemica anche su una possibile malattia, in alcuni casi arrivando ad augurarmi la morte - ha replicato Salvini - non merita risposta, al massimo un sorriso. Grazie per i tanti messaggi, adesso mangio piselli, pomodori e carne cruda, poi torno al telefono con sindaci e medici in prima linea contro il virus».

I positivi "eccellenti"

Crescono i positivi "eccellenti" al tampone del Coronavirus. Se in Spagna è risultato positivo lo scrittore cileno Luis Sepulveda (insieme alla moglie), in Lombardia sono risultati positivi l'assessore regionale allo sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli, nonché il prefetto di Brescia Attilio Visconti, il questore di Bergamo Maurizio Auriemma e la prefetta di Bergamo Elisabetta Margiacchi. In Emilia Romagna, invece, la sindaca di Piacenza Patrizia Barbieri e gli assessori regionali Raffaele Donini e Barbara Lori.