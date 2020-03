Coronavirus, il sito porno in aiuto dell'Italia in isolamento: account premium gratis (e soldi)

Per "tenervi compagnia durante queste settimane in casa", dicono. E perché, scrivono con i colori del tricolore, "We love you". Pornhub, il colosso del porno, ha deciso di fare un regalo particolarissimo a Milano, alla Lombardia e a tutta Italia, impegnata nella lotta al Coronavirus, che solo in regione ha già fatto registrare più di 7mila contagi e oltre 600 morti.

Il sito per adulti, infatti, ha deciso di donare a tutti gli italiani un account premium senza bisogno di carte di credito e, soprattutto, di devolvere dei fondi al Belpaese.

"Forza Italia, we love you - si legge sul portale -. Pornhub ha deciso di donare la propria percentuale dei proventi del mese di marzo della piattaforma Modelhub per aiutare l'Italia durante questa emergenza". E ancora: "Per tenervi compagnia nel corso di queste settimane in casa, per tutto il mese potrete accedere gratuitamente a Pornhub premium, senza bisogno di carte di credito".

Già a fine febbraio, quando l'emergenza non era esplosa con tutta la sua forza, Xhamster - altro sito del settore - aveva fatto lo stesso per tutti i lombardi.

Foto - La schermata dedicata all'Italia