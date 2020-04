Coronavirus: aumentano i guariti, Milano città supera 4 mila positivi al test

«Fermo restando gli alimentari, la sanità, la logistica, le attività indispensabili, bisogna evitare il resto e stare in casa». Così Fabrizio Sala, vice presidente della Regione Lombardia, evidenziando nel pomeriggio di giovedì i dati sulla mobilità che mercoledì si sono attestati sul 37% abbondante rispetto a una giornata normale feriale. «Ieri non abbiamo avuto una giornata molto positiva», ha spiegato. «L'isolamento sociale - ha concluso - è l'unica arma efficace».

Intanto sono quasi 500 mila i questionari compilati tramite l'app AllertaLom, lanciata da Regione Lombardia per capire a "tappeto" la localizzazione di chi ha sintomi, divisa per codice postale. L'obiettivo è arrivare a un milione di questionari compilati.

I positivi al Covid-19 nella giornata di giovedì in Lombardia sono 1.292 in più rispetto al giorno precedente, le terapie intensive sono cresciute di 9 unità (contro le 18 di crescita del giorno precedente). I decessi in un giorno sono stati 367, poco meno dell'aumento del giorno precedente (+394). «E' il dato che migliorerà più a lungo tempo», ha commentato Sala. «Usciamo dalla più grave emergenza, ma con questa epidemia convivremo per diverso tempo».

Covid-19, positivi a Milano e provincia il 2 aprile 2020

Sono invece 165 in meno i ricoverati complessivi, quindi ci sono stati più dimessi che nuovi ricoverati. Nell'area metropolitana di Milano si sono registrati 482 positivi in più, di cui 203 in più in città per un totale di 10.004 e 4.018 rispettivamente. «Non va abbassata la guardia - ha commentatoo Sala - anche chi sta in casa dà una grande mano».