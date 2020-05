Positivo al Covid esce e va in giro: uomo denunciato per 'diffusione di malattia infettiva'

Doveva essere a casa. Eppure, quando gli agenti hanno bussato alla porta dell'abitazione non ha risposto nessuno. Un uomo - le cui generalità non sono state rese note - è stato denunciato venerdì dai vigili di Pioltello con l'accusa di "diffusione di malattia inffetiva".

Stando a quanto riferito dalla stessa Locale, i ghisa stavano verificando che l'uomo - "risultato positivo al tampone" per il Coronavirus - stesse rispettando la quarantena imposta dall'Ats. "Così non era - scrivono dal comune in una nota - perché lo stesso veniva trovato in strada, fuori dalla propria abitazione".

Quando gli agenti lo hanno rintracciato e identificato, lo hanno costretto chiaramente a far ritorno a casa e poi lo hanno deferito all'autorità giudiziaria "ai senti dell'articolo 260 R.d. 1934" che prevede il reato di "diffusione di malattia infettiva".

"Sembra impossibile pensare che ci sia gente così incosciente e sprezzante della salute altrui - ha commentato il sindaco di Pioltello, Ivone Cosciotti -. Ma la nostra Polizia locale non si ferma mai, anche con i controlli serrati dei casi di malattia e delle quarantene".