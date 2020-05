La Regione: premio speciale ai medici e sanitari che hanno combattuto il Covid-19

Incentivi per 223 milioni di euro ai medici, infermieri e operatori sanitari messi a disposizione da Regione Lombardia. Poco più della metà (123 milioni) saranno destinati a chi, negli ultimi mesi di emergenza sanitaria, si è adoperato per combattere il Covid-19 nei reparti e nelle corsie di ospedale. Il denaro arriverà con la busta paga di giugno 2020.

L'annuncio è stato dato da Attilio Fontana, presidente della Lombardia, e Giulio Gallera, assessore al welfare, in seguito ad un incontro fiume, iniziato mercoledì 20 maggio e terminato nella notte, con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e del personale del comparto. L'incontro verteva proprio a stabilire l'ammontare e la modalità di distribuzione degli incentivi economici regionali.

Cento milioni di euro rappresentano gli incentivi "tradizionali", mentre 123 milioni (di cui 41 nazionali e 81 regionali) andranno, come incentivi straordinari, al personale sanitario lombardo che si è trovato in prima linea nella battaglia contro l'influenza Covid-19 negli ospedali. «Si tratta di un riconoscimento concreto, tangibile, ai professionisti e operatori che hanno contribuito ad imbavagliare il Coronavirus prendendosi cura delle persone malate con competenza, passione e una straordinaria umanità», commentano Fontana e Gallera.

«Non finiremo mai - aggiungono - di ringraziare tutti gli attori del nostro sistema socio-sanitario che hanno lottato, alcuni dei quali sacrificando la propria salute, contro una vera e propria aggressione pandemica». Lunedì si svolgerà un nuovo incontro con i rappresentanti sindacali per affinare la distribuzione delle risorse per le diverse categorie professionali e procedere a rendere concreta la premialità in busta paga dal mese di giugno.