Prenotare il posto sul bus con l'app: è il futuro del trasporto pubblico dopo il covid?

Prenotare il posto sul bus attraverso un'app. Per ora si tratta di una sperimentazione, ma potrebbe diventare il futuro del trasporto pubblico locale (extraurbano in questo caso) in era post-covid. L'idea è di Atm e Autoguidovie. Ma come funziona? La prenotazione e l’acquisto del biglietto saranno confermati attraverso una notifica sull’app e una email di riepilogo, che contiene anche il numero del posto assegnato. Infine, sarà necessario convalidare il biglietto dalla sezione dell’app "I miei titoli/viaggi" prima di salire a bordo.

Grazie alla prenotazione i passeggeri potranno pianificare con anticipo il proprio viaggio ed essere sicuri di trovare posto su quella corsa. L'obiettivo è quello di garantire un maggior comfort di viaggio e rendere il trasporto pubblico più agevole e accessibile anche in questo periodo dove la capacità dei mezzi pubblici risente delle indicazioni governative sul distanziamento sociale. Il nuovo servizio consentirà inoltre un migliore monitoraggio dei flussi dei passeggeri.

La sperimentazione è stata avviata giovedì 16 luglio sulla linea Z301 Milano-Bergamo, gestita da Nord est trasporti (gruppo Atm), e sulle linee di Autoguidovie. Il gruppo Atm ha lanciato, per l'occasione, la nuova app Net, mentre Autoguidovie ha implementato il servizio sulla propria app.

Nella prima fase gli assistenti alla clientela saranno presenti sulle linee interessate di Net e Autoguidovie. Inoltre è stata realizzata una campagna di comunicazione con leaflet e volantini informativi per illustrare e far conoscere il nuovo servizio oltre alla pubblicazione di una sezione dedicata consultabile sui siti di entrambe le aziende e sulle rispettive app, dove è possibile approfondire il funzionamento della nuova modalità di viaggio.

Net e Autoguidovie: le linee in cui si può prenotare il posto

Sulla linea Z301 Milano-Bergamo, la sperimentazione sarà inizialmente attiva su otto corse: quattro al mattno e quattro al pomeriggio. Gli abbonati dovranno inserire i dati del proprio abbonamento sulla nuva app Net, mentre gli altri viaggiatori acquisteranno il biglietto contestualmente alla prenootazione della corsa, che dovrà essere effettuata entro le 16 del giorno precedente.

Le linee di Autoguidovie interessate sono inzialmente la K511, K521, K522, K523, K524 (area Crema), Z401, Z403, Z404, Z406, Z407, Z411, Z412 (Milano Sud-Est), Z231, Z232 (Milano Nord), 165, 99, 172 e 175 (area Pavia). Con l'app aggiornata di Autoguidovie si potrà prenotare fino a 15 minuti prima della partenza della corsa dal capolinea. Si potrà acquistare contestualmente il biglietto oppure inserire i dati di un biglietto o abbonamento già in possesso. Importante annullare la prenotazione se non si usufruisce più del servizio perché, altrimenti, il biglietto sarà comunque validato e non potrà più essere utilizzato in futuro.