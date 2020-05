"Prendete la vostra bici e girate per di Milano": la protesta su due ruote contro il comune

Fridays for future torna a protestare e questa volta lo fa in sella a una bici. L'appuntamento per tutti i ciclisti milanesi è mercoledì 20 maggio alle 16, quando con una biciclettata individuale, intesa come “attività sportiva per le strade di Milano”, specificano gli organizzatori, si protesterà contro le scelte del Comune di Milano, colpevole secondo la sezione cittadina del movimento, di aver "continuato con il suo 'business as usual', velando di verde la sue politiche, aggravando ulteriormente la situazione, illudendo l'intera città che Milano sia in prima linea contro i cambiamenti climatici".

La mobilitazione vuole mettere in luce "l'urgenza di agire per garantire un futuro alla vita su questo pianeta e che continua a ragionare solo in termini economici di Pil e di crescita”, si legge sulla nota degli organizzatori. La protesta è anche contro la giunta guidata dal sindaco Beppe Sala che, scrive Fff Milano, "a un anno dall’approvazione della Dichiarazione di Emergenza Climatica e Ambientale (Deca) in consiglio comunale, non ha mantenuto nessuno dei suoi impegni".

"Per farci sentire - spiegano i membri del movimento - abbiamo deciso di manifestare ancora una volta, nel rispetto di tutte le misure da seguire in questa Fase 2, contro l'amministrazione che preferisce non affrontare il problema, che non vuole mettere in discussione il proprio operato e non vuole confrontarsi con chi dovrà fare i conti con le ripercussioni delle loro decisioni”. L’invito rivolto a tutti i milanesi è quello di “prendere la propria bici e svolgere attività sportiva per le strade di Milano per chiedere un futuro diverso per la città".