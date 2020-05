Ristoranti e bar, sedie vuote all'Arco della Pace: «Troppi costi, rischiamo di non riaprire»

Si sono organizzati e, mercoledì mattina, hanno riempito di sedie vuote piazza Sempione, davanti all'Arco della Pace. Sulle sedie i cartelli con la scritta "se apriamo falliamo: io non apro". La singolare protesta è stata messa in atto da gestori di bar, ristoranti e locali milanesi (più di settemila attività in tutta la città).

Le sedie vuote simboleggiano il timore di molti gestori: quello di aprire i locali ma vederli vuoti. Capofila della protesta il ristoratore Alfredo Zini, presidente del gruppo Imprese Storiche di Confcommercio. «Chiediamo regole certe per riaprire presto - ha affermato - per non creare problemi per i nostri dipendenti e clienti, e chiediamo anche di rivedere i costi strutturali, perché non si può pensare a un fondo perduto di qualche migliaia di euro: i costi saranno maggiori, soprattutto per garantire l'occupazione».

Il timore è che circa duemila locali milanesi potrebbero trovare più conveniente chiudere "bottega" piuttosto che riaprire in condizioni sfavorevoli. «Vogliamo pagare, non chiediamo assistenzialismo, ma i costi devono essere riparametrati a media e lunga scadenza», ha continuato Zini. Alla manifestazione, mercoledì, hanno partecipato circa cento persone con le loro sedie vuote.