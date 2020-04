Coronavirus, Bussolati contro il governatore Fontana: "Norma incomprensibile su mercati"

“Mentre dice al Governo di essere coraggioso (dopo aver invocato a giorni alterne chiusure totali), Fontana, quando tocca a lui, scarica ogni responsabilità sui sindaci e produce norme cervellotiche per la durata di ben tre giorni”. Il consigliere regionale lombardo del Pd Pietro Bussolati commenta così il provvedimento emanato dalla giunta regionale il 24 aprile scorso che introduce la possibilità, in via sperimentale, di riapertura di un mercato scoperto in ogni comune capoluogo di provincia.

“Il provvedimento – sottolinea Busolati – limitato ai soli banchi alimentari, è stato emanato solo tre giorni prima del dpcm nazionale, la sua validità è quindi di pochi giorni e scarica tutte le responsabilità sui sindaci, che sono chiamati a far rispettare norme di sicurezza, compresa la messa a disposizione dei clienti di guanti usa e getta, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, rilevazione della temperatura e mantenimento delle distanze”.

Provvedimento mercati in Lombardia

“Un provvedimento di difficile comprensione – commenta Bussolati – emanato per la durata di tre giorni dal, 27 al 30 aprile, visto che l’1, il 2 e il 3 maggio sono festivi, e dal 4 maggio sarà in vigore il decreto del presidente del Consiglio dei ministri, varato da Fontana in totale solitudine, senza alcun coordinamento coi sindaci e tanto meno con il Governo”.

“Sarebbe ora di finirla con le ordinanze non concordate. Le istituzioni devono muoversi insieme. Fontana invece , mentre chiede un quadro di intervento complessivo per il paese, continua a muoversi da solo e non perde occasione di scaricare tutti gli oneri sui sindaci che devono già affrontare gravi difficoltà” ha concluso.