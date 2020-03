Quando termina quarantena zona rossa? "Forse allentamento restrizioni"

Domenica 8 marzo termineranno i primi 14 giorni della zona rossa, i 10 comuni lodigiani in quarantena per la crisi sanitaria legata al covid-19 coronavirus: nessuno può entrare e nessuno può uscire dal loro territorio. Sarà il termine ultimo? Difficile dirlo. Probabilmente verrà decisa un'altra settimana di restrizioni, magari allentate. Il che significa che potranno riaprire negozi e bar? È un'ipotesi al vaglio. Qualcosa si sta muovendo.

Ma bisogna verificare i dati sui contagi. Su un fatto esperti clinici e amministratori sono concordi: per le popolazioni lodigiane in totale isolamento sarà difficile resistere ancora a lungo. L'assessore regionale alla Sanità Giulio Gallera lascia filtrare un timido ottimismo: "Finiti i 14 giorni della 'zona rossa' di Lodi verifichiamo: sembra che lì vi sia quanto meno un contenimento della crescita dei contagi. Quello che abbiamo fatto è stato sicuramente utile e stiamo iniziando a vedere qualche risultato. Non penso si possa andare avanti nel Lodigiano con delle misure così forti come quelle che abbiamo fatto", ha detto nelle scorse ore alla stampa.

"Non pensiamo ci sarà un rallentamento nei prossimi 2-3 giorni"

"Domenica faremo una valutazione con i nostri tecnici - ha aggiunto - o viene eliminata o quanto meno vengono riattivate al suo interno alcune possibilità". Poi le note stonate. Come è avvenuto in Cina, anche se in scala di numeri molto più grandi, proprio i luoghi focolaio sono anche i primi a guarire. Ma l'emergenza si sposta altrove. E tutto si sta facendo affinchè non arrivi con tutta la sua forza a Milano. In Lombardia, infatti, "i dati danno una situazione in crescita, abbiamo una crescita molto veloce. Non abbiamo indicatori che dicano da qui ai prossimi 2-3 giorni ci sarà un rallentamento", ha spiegato Gallera. "Dobbiamo modificare i nostri stili di vita - ha concluso -. O per le prossime due-tre settimane riusciremo a rarefare la nostra vita sociale oppure non ridurremo il contagio".