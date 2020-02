Quanto durerà la quarantena della zona rossa? Al vaglio ulteriori 2 settimane

Quanto durerà la quarantena della zona rossa, ovvero quella dei 10 comuni lodigiani epicentro del focolaio di coronavirus Covid-19 partito dall'ospedale di Codogno?

È molto presto per dirlo. Non c'è un vero termine. Soprattutto dovrà esserci un minor rischio epidemiologico con un trend certo di descrescita di contagi e ospedalizzazioni, che pare sia iniziato. In queste ore, le istituzioni regionali stanno valutando insieme agli esperti del Ministero della Salute. Con ogni probabilità, gli abitanti e i residenti della zona rossa (Bertonico, Casale, Castiglione, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova) dovranno fare i conti, al minimo, di ulteriori 2 settimane di quarantena. Si parla, quindi, della settimana che va dal 14 al 21 marzo 2020. Ma i divieti si potrebbero estendere oltre. Magari lievemente allentati, come si chiede a più voci.

L'assessore regionale alla Sanità, Giulio Gallera, dopo aver mostrato un cauto ottimismo, nelle scorse ore è trasparente: "Sulle ordinanze noi valutiamo se c'è la necessità di prorogarle per una settimana, magari mitigandole", è stato detto al termine della riunione in prefettura a Milano, in cui si è confrontato sull'emergenza coronavirus con i prefetti lombardi.

L'allarme dei sindaci: "Fateci tornare a lavorare"

Nel frattempo, infatti, le lunghe giornate inoperose nella Bassa cominciano a far sentire il proprio peso. Nelle scorse ore i sindaci dei Comuni coinvolti hanno firmato un appello per un ritorno, almeno parziale, alla normalità. "Raccogliamo l'appello delle Associazioni di categoria del territorio e ci rivolgiamo al governo affinché accolga con celerità la domanda pressante e crescente delle oltre 3.400 attività economiche che da sabato scorso sono bloccate, con grave danno per se' e profondo disagio per l'intera comunità. Ridateci il lavoro - chiedono al governo e alla Regione -. Ognuna di queste attività rappresenta una storia ricca di laboriosità intelligente e appassionata. Non si deve mettere in ginocchio una comunità operosa come la nostra. Questo è prezzo troppo alto da pagare per noi senza considerare tutti gli altri insopportabili sacrifici che già stiamo vivendo".

"Per noi - spiegano i sindaci - è necessario normalizzare "il quotidiano" dei nostri concittadini e questo passa necessariamente dalla possibilità di riattivare il lavoro nelle nostre imprese e dalla possibilità di riaprire tutte le nostre attività di vicinato, luoghi fondamentali per ritornare a vivere le nostre comunità. Siamo certi che sia doveroso consentire una ripresa graduale sin dai prossimi giorni, in collaborazione con il Prefetto ci facciamo garanti affinché - concludono i sindaci - la ripresa avvenga con le necessarie garanzie sanitarie che gli stessi imprenditori sono pronti e disponibili a sottoscrivere".