Coronavirus e lockdown, questionario del Comune per i milanesi

Quali sono i bisogni principali dei cittadini durante la ripresa dal lockdown dovuto all'emergenza Coronavirus? Il Comune di Milano ha predisposto un questionario per chiederlo direttamente ai milanesi, per capire come hanno vissuto la "quarantena" e come stanno affrontando la graduale ripresa.

Il questionario (raggiungibile da questo link) è compilabile da martedì 12 maggio e si può trovare nella parte del sito web ufficiale dedicata al Coronavirus, sezione "Milano ti ascolta". Le domande sono rivolte a tutti i cittadini milanesi, dai lavoratori agli studenti ai pensionati, e abbracciano ambiti diversi riguardanti il lungo periodo di quarantena: dalla propria esperienza, alle necessità emerse, dai servizi del Comune alla ripresa delle attività.

Spiega l'assessore Lorenzo Lipparini, con delega alla partecipazione e alla cittadinanza attiva: «I canali di contatto del Comune, che nelle ultime settimane sono stati dedicati in via quasi esclusiva all'assistenza dei cittadini durante l'emergenza sanitaria, si arricchiscono di uno strumento di ascolto dei bisogni e di valutazione delle iniziative messe in campo. Con il questionario chiediamo ai cittadini di raccontarci come è cambiata la loro quotidianità, quali sono i maggiori problemi riscontrati, come gestiranno la nuova fase che stiamo vivendo e quale supporto necessitano. Sarà un ulteriore strumento di conoscenza e di orientamento nell'organizzazione dei servizi già operativi o da mettere a punto per la ripartenza».

Le domande

Ai milanesi si chiede quali pensano che siano le emergenze (economiche, lavorative, sociali o sanitarie) a cui si deve prestare maggiore attenzione; di che cosa si sente o si è sentita principalmente la mancanza (amici, parenti, eventi sportivi, eventi culturali, luoghi di culto, passeggiate e così via); quali difficoltà si sono riscontrate nel fruire di servizi online (sia della pubblica amministrazione, sia delle banche, sia la spesa online e così via); quali sono le principali difficoltà che si stanno affrontando a livello pratico; e se l'esperienza di queste settimane porterà a modificare alcune abitudini in varie attività, dal lavoro allo studio, dal turismo agli eventi, dalle uscite con gli amici ai ristoranti.