"Aiutaci ad aiutarti", l'appello dei soccorritori: servono mascherine e tute "anti Coronavirus"

Una richiesta accorata di aiuto. Un appello perché possano continuare a fare quello che a loro riesce meglio: aiutare il prossimo. L'associazione Mediolanum soccorso ha lanciato domenica una raccolta fondi per riuscire ad acquistare tutti gli strumenti necessari per affrontare l'emergenza Coronavirus, che nella sola Lombardia ha già fatto registrare migliaia di contagi e oltre mille morti.

"Aiutaci ad aiutarti. Abbiamo bisogno del tuo sostegno per le nostre ambulanze dedicate all'emergenza Covid-19 - si legge nell'appello dell'ente di via Feltre -. Ti chiediamo un contributo che sarà utilizzato per comprare mascherine, tute e disinfettanti. Senza questi dispositivi non possiamo garantire il servizio richiesto dal 118 per il Coronavirus".

"Qualsiasi donazione è importante - concludono i volontari -. Grazie da tutti noi". Per chi volesse effettuare una donazione l'Iban è IT82H0838633910000000471106, intestato a Mediolanum Soccorso Società Cooperativa Sociale Onlus, mentre la causale è "Donazione Coronavirus".

La donazione della comunità cinese

L'emergenza Coronavirus da un lato ha messo a durissima prova il sistema sanitario, ma dall'altro ha risvegliato la sensibilità e la solidarietà di tutti con donazioni e offerte a ospedali e associazioni di volontariato che si rincorrono e crescono giorno dopo giorno.

Lo scorso 6 marzo proprio Mediolanum soccorso aveva ricevuto dalla comunità cinese di Milano mascherine chirurgiche e tute di protezione. "Abbamo avuto il piacere di ricevere la gradita visita di una delegazione della comunità cinese di Milano, la quale ha voluto dimostrare la loro solidarietà alla cittadinanza meneghina, donando alla nostra cooperativa mascherine chirurgiche e tute di protezione per affrontare l'emergenza Covid-19", avevano spiegato i volontari.