Coronavirus, la banca sospende i mutui alle persone nelle zone in quarantena: l'iniziativa

A seguito dell’emergenza Coronavirus che sta interessando diverse zone di Lombardia e Veneto, il Gruppo bancario Credem ha deciso di sostenere territori colpiti concedendo alle famiglie residenti nella cosiddetta “zona rossa” titolari di mutui ipotecari la sospensione della quota capitale o dell’intera rata del mutuo fino ad un massimo di tre mesi.

Coronavirus: la domanda per sospendere il mutuo

La domanda di sospensione, fermo restando la regolarità del piano dei pagamenti, dovrà essere presentata alla filiale di riferimento anche tramite strumenti di comunicazione a distanza (ad esempio mail).

Tale misura – si legge in una nota di Credem – non comporterà alcun costo aggiuntivo né interessi di mora, fermo restando che gli interessi maturati durante il periodo di sospensione saranno corrisposti alla ripresa dei pagamenti e saranno distribuiti in parti uguali sulle rate residue del finanziamento.

Anche Ubi banca ha preso la stessa decisione: "La sospensione temporanea del pagamento delle rate dei finanziamenti a favore di imprese e famiglie direttamente interessate dall’emergenza Coronavirus".

"La misura - spiega Ubi banca - è destinata ai residenti, alle aziende con sede operativa nei comuni oggetto dell’ordinanza di prescrizione e interdizione e alle aziende che più in generale sono state penalizzate nello svolgere l’attività a causa dell’emergenza. L’intervento prevede la possibilità di sospendere per 3 mesi il pagamento delle rate di mutui erogati a persone fisiche e di finanziamenti erogati alle imprese, è prevista inoltre la possibilità di proroga qualora dovesse protrarsi l’emergenza".