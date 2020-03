Va avanti il nuovo "ospedale" per 500 terapie intensive in Fiera. Può essere allestito in pochi giorni

Resta una corsa contro il tempo la lotta al Coronavirus in Lombardia. Parla di "segnale forte, che apprezziamo" l'assessore al welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, in riferimento alla decisione del Governo e del premier Giuseppe Conte di chiudere pressoché tutte le attività commerciali in Italia. Una decisione che la Regione aveva chiesto con forza e insistenza.

Ci si prepara ad allestire almeno 500 posti di terapia intensiva in un ex padiglione della Fiera al Portello: la protezione civile ha fatto sapere di poter fornire in brevissimo tempo i container da 30 letti ciascuno. L'allestimento potrebbe essere completato in alcuni giorni. Ma il problema lombardo non è soltanto quello dei posti letto. Occorre anche procurarsi mascherine e respiratori, che la Lombardia sta cercando ovunque nel mondo, come ha riferito a MilanoToday il presidente Attilio Fontana.

Un impegno assicurato (per tutto il Paese) anche dal premier Conte, durante l'annuncio della chiusura delle attività commerciali di mercoledì sera, allorquando ha fatto sapere di avere nominato Domenico Arcuri a commissario straordinario per il Coronavirus, con il potere (anche) di aprire stabilimenti per la produzione di quel che serve all'Italia in questo grave momento per fronteggiare la crisi a livello sanitario.