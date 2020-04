Coronavirus, reddito di emergenza anche per chi lavora in nero

Per far fronte all'emergenza coronavirus anche dal punto di vista economico, è atteso per dopo Pasqua il varo in Consiglio dei ministri del cosiddetto 'Decreto Aprile' che - grazie a una dotazione di 30 miliardi di euro - dovrebbe introdurre il reddito di emergenza, rifinanziare gli ammortizzatori universali e migliorare il bonus per gli autonomi approvati nel mese di marzo.

In particolare, oltre a un reddito di emergenza , destinato a tutte le categorie economicamente più fragili sono previste le seguenti misure.

Gli ammortizzatori sociali dovrebbero essere rinnovati fino a maggio;

il bonus per gli autonomi dovrebbe passare da 600 a 800 euro.

Un mini-reddito per tutti i lavoratori in difficoltà

Il reddito di emergenza, poi, prevede un sostegno di 400-500 euro per coloro che sono rimasti fuori da ogni forma di protezione, colf e badanti, ma anche i lavoratori in nero, una galassia che a livello nazionale arriva a 3 milioni di persone, concentrate soprattutto nel Sud Italia.

Ad annunciare le nuove misure la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, la quale, interrogata sulla possibilità che tra i destinatari delle misure di sostegno ci siano anche lavoratori irregolari ha detto che "il lavoro in nero non dovrebbe esistere" ma purtroppo "è una piaga che c'è" e il reddito di emergenza riguarderà in generale tutti coloro che per vari motivi si trovano in una situazione di difficoltà.